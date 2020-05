Vittus i samråd om USA-støtte og uran

Thomas Munk Veirum Onsdag, 13. maj 2020 - 08:34

Inatsisartuts Erhvervs- og Råstofudvalg har kaldt naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq i samråd om den støtte fra USA, som Naalakkersuisut har nikket ja til.

Ifølge formand for udvalget Henrik Fleischer fra Siumut, så vil udvalget blandet andet have svar på, om den støtte, USA tilbyder, skal gå til mineprojektet på Kvanefjeld – Kuannersuit.

- Vi skal finde ud af, om nogen af de 83 millioner kroner går til uran-projektet i Sydgrønland, siger Henrik Fleischer til Sermitsiaq.AG.

Næstformand i udvalget Múte B. Egede (IA) siger, at Naalakkersuisut skylder at give samfundet et indblik i, om støtten fra USA vil påvirke Kvanefjelds-projektet:

- Man selv har sagt, at man vil speede processen om projektet op, og samtidig vil USA gå ind i råstofdepartement med deres eksperthjælp. Samfundet har krav på at få at vide, hvad der foregår, siger Múte B. Egede.

Egede: Naalakkersuisoq skaber utryghed i lokalbefolkningen

Han henviser til, at Vittus Qujaukitsoq i begyndelsen af marts udtalte, at Naalakkersusiut ville sætte skub i processen for at få flere af landets råstofprojekter i gang.

Det har skabt uro i oppositionspartiet Inuit Ataqatigiit i forhold til Kvanefjelds-projektet. Projektet er særligt kontroversielt, da det også indeholder udvinding af uran, og Múte B. Egede håber på åbenhed fra Vittus Qujaukitsoq på samrådet:

- Når man siger, at man gerne vil speede et projekt op, som alle ved deler vandene, så skaber det usikkerhed for lokalbefolkningen i området, som projekt befinder sig i, siger Muté B. Egede.

Kun pressen får adgang

Samrådet vil også handle om Naalakkersuisuts tiltag over for råstofindustrien i relation til corona-situationen. Her har Naalakkersuisut lempet på de forpligtelser mineselskaberne har via deres efterforskningstilladelser.

Samrådet er åbent og afholdes torsdag kl. 13. Normalt vil offentligheden udover pressen også kunne overvære et åbent samråd, men det sker ikke denne gang:

- Grundet corona-situationen er det dog besluttet alene at invitere pressen til at overvære samrådet den 14. maj, for herved at begrænse antallet af tilstedeværende mest muligt, skriver udvalget i en pressemeddelelse.