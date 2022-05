Vestisen spærrer for to bygdeskibe i Nord

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 04. maj 2022 - 09:31

Så er den gal igen med muligheden for Royal Arctic Lines skibe at anløbe byer og bygder i nord for at levere forsyninger.

Denne gang er to ruter annulleret på grund af vestisen.

Det oplyser RAL på sin hjemmeside.

- Første tur med Maleraq Arctica fra Qasigiannguit til Uummannaq og bygderne Saattut, Ukkusissat er annulleret, skriver RAL.

Samme dag melder RAL, at første tur med Siuana Arctica fra Aasiaat til Upernavik og bygderne Upernavik Kujalleq, Kangersuatsiaq, Aappilattoq, Innaarsuit og Nutaarmiut også er annulleret.

Vestisen har drillet længe

Vestisen har drillet Royal Arctic Lines fragtskibe siden starten af året. Mary Arctica har måtte forsøge at nå til Diskobugten fra Nuuk op til flere gange. Flere forsøg endte i annullering. Men det lykkedes Mary Arctica at nå til Aasiaat og derefter til flere byer i Diskobugten i starten af april.

Maleraq Arcticas næste planlagte anløb til Uummannaq er noteret til at være den 14. maj, mens Siuana Arcticas næste planlagte anløb til Upernavik er den 11. maj.

Royal Arctic Line oplyser på sin hjemmeside, at begge ruter er markeret som rødt anløb, hvilket betyder, at anløbene først kan lade sig gøre, når isen og vejrforholdene tillader det.

Ifølge RAL er der forbehold for ændringer i forhold til ruterne for de to bygdeskibe.