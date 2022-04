RAL: Vi forbereder butikkerne på vinterisen

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 31. marts 2022 - 13:21

Royal Arctic Line har siden slutningen af januar gjort flere forsøg på at fragte forsyninger op til Diskobugten uden held. Vestisen har gjort, at Mary Arctica ikke kan anløbe byer i Diskobugten.

Men Avannaata Kommunias borgmester er træt af mislykkede forsøg og sender en kraftig opfordring til RAL om at forberede sig bedre til vinterens kulde og havis.

Vi forbereder os skam, er RAL’s svar.

- Vi forbereder os og planlægger forsyningssejladser altid. Men vi tager også store forbehold især om vinteren, hvor vi gør det klart for kunderne, at vi forsøger at holde forsyningslinjen kørende efter situationen. Vejr og vind er altafgørende, siger vicedirektør i Royal Arctic Line Aviâja Lyberth Lennert.

Købmænd varskoet hvert år

RAL forsyner omkring 65 byer og bygder i Grønland.

Om efteråret melder RAL allerede til købmændene, at de også skal forberede sig med at have nok vinterforråd, da forsyningsskibenes muligheder kan indskrænkes på grund af vejr og havis. Royal Arctic Line har hvert år oplyst sine kunder om, at røde afgange, som det er tilfældet med Mary Arctica nu, hvilket betyder, at der ikke er garanti for, at skibet ankommer til de planlagte havne.

I områder uden havis kan rederiet opretholde en normal forsyning året rundt.

Vicedirektør i rederiet oplyser, at de tidligere har overvejet at leje en isbryder, sådan som borgmesteren har foreslået.

- I 2016 overvejede vi at leje en isbryder for at kunne forsyne de nordlige byer. Men vi har vurderet, at lejen bliver alt for dyr, siger Aviâja Lyberth Lennert.

- Hvis RAL skulle anskaffe en isbryder selv, vil det ikke give økonomisk mening for rederiet, for vedligehold og udgifter på skibet vil blive for store i forhold til hvor mange måneder eller uger, vi skal benytte os af skibet, siger Aviâja Lyberth Lennert.

Mary Arctica får luftassistance

Forsyningsskibet, der skal forsyne Diskobugten gør endnu et forsøg i disse dage. Planen er, at skibet anløber Aasiaat den 1. april og derefter Ilulissat og Qasigiannguit.

Aviâja Lyberth Lennert oplyser, at RAL har indgået et samarbejde med Air Greenland i forsøget på at sejle Mary Arctica til Aasiaat denne gang.

En isnavigatør fra RAL skal flyve mellem Sisimiut og Aasiaat og på den måde have overblik over issituationen. Isnavigatøren skal vejlede Mary Arctica fra luften, så skibet får større chancer for at nå Diskobugten denne gang.