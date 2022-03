RAL gør nyt forsøg på at nå Diskobugten

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 29. marts 2022 - 09:49

På grund af vestis har det ikke været muligt for Royal Arctic Line (RAL) at sejle gods til Diskobugten siden februar.

Selvom der stadig er vestis gør rederiet et nyt forsøg på at sejle til området tirsdag.

Her sejler Mary Arctica fra Nuuk med kurs mod først Aasiaat, dernæst Ilulissat og slutteligt Qasigiannguit.

- Efter nøje vurdering af vestisen i den nordlige del af Grønland vil feederskibet Mary Arctica på sin nuværende rejse 209 gøre et nyt forsøg for at sejle gennem vestisen til Diskobugten.

- Skibet vil medbringe alt gods til Aasiaat, Ilulissat og Qasigiannguit som står i Nuuk fra tidligere annullerede rejser, skriver RAL på sin hjemmeside.

RAL håber, at Mary Arctica kan nå Qasigiannguit 1. april.

Det er en uge siden, at RAL sidst meddelte, at endnu et anløb til de tre byer var aflyst som følge af vestis. Første aflysning af anløb i Diskobugten var 9. februar.