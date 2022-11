Usisaat-direktør: Ærgerlig over endnu en brand

Kassaaluk Kristensen Mandag, 28. november 2022 - 16:48

Det er anden gang på under to år, at Usisaats nye lagerbygning i Nuuk rammes af brand. Der er dog ingen tegn på, at der skulle være sket noget kriminelt, da der opstod brand i flyttevirksomhedens bygning lørdag omkring middag. Det oplyser Grønlands Politi til Sermitsiaq.AG.

Tilbage sidder Usisaats ledelse og afventer politiets endelige afgørelse på efterforskningen af branden. Første gang, der opstod brand i bygningen var i slutstadiet af opførelsen, 20. april 2021.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi har oplevet brand for anden gang i samme bygning. Men jeg vil indskyde, at de to brande ikke hænger sammen. Den første skete under bygningens opførelse, mens den sidste skete i et rum, hvor Nukissiorfiit har deres transformerstation, siger vicedirektør i Usisaat Minik Gerstrøm til Sermitsiaq.AG.

Normal arbejdsdag tirsdag

Han oplyser, at branden er opstået i et mindre rum i Usisaats bygning, hvor der ligger en transformerstation fra Nukissiorfiit.

Branden i Usisaats hovedkvarter lørdag var mindre voldsom end første gang. Alligevel står bygningen nu uden strøm.

- Der er ikke sket det store skader. Vi forventer, at der vil være strøm i bygningen igen i i dag, hvor vi også forventer vi vil køre en normal arbejdsdag, oplyser vicedirektør Minik Gerstrøm til Sermitsiaq.AG.

Minik Gerstrøm oplyser, at han forventer, at ledelsen vil få mere viden omkring brandårsagen de kommende dage.

