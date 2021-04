Gerstrøm efter brand: Forretningen kører videre

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 21. april 2021 - 10:00

Den administrerende direktør for Usisaat, Arnannguaq Gerstrøm, vil gerne berolige alle sine kunder i Grønland og Danmark om, at forretningen kører videre ufortrødent på trods af den voldsomme brand tirsdag aften.

- Vi har en stor flytte- og speditionsforrening, og den bliver ikke berørt af branden, forsikrer Arnannguaq Gerstrøm over for Sermitsiaq.AG.

- Vi har fire haller rundt om i Nuuk, og den brandhærgede bygning stod tom og skulle først tages i brug næste måned, forklarer direktøren, der fik meddelelsen i aftes via telefon, da hun er på en kombineret ferie- og forretningsrejse i Danmark.

Ros til brandvæsenet og politiet

- Jeg har haft kontakt til min familie, og vi er naturligvis berørte over branden. Det er frygteligt. Men vi er naturligvis glade for, at ingen er kommet til skade. Desuden er vi taknemmelige for den store indsats brandvæsenet og politiet har ydet med at få slukket branden, siger hun.

Usisaat-direktøren vil nu afvente myndighedernes efterforskning omkring brandårsagen.

- Det vigtigste for mig lige nu er imidlertid at berolige alle vore forretningspartnere og kunder om, at vores forretning ikke bliver påvirket, og at vi kører videre som intet var hændt, understreger hun.

Byggeriet bliver forsinket

Det er uvist, hvilke skader branden har forårsaget på bygningerne, men byggeriet vil utvivlsomt blive forsinket, som naturligvis ærgrer Arnannguaq Gerstrøm, der er datter af Hans Gerstrøm, der i sin tid stiftede den flerstrengede forretning med flytte og spedition, lagerhotel og et entreprenør- og autoværksted, herunder autosalg.

- Jeg ved naturligvis ikke, hvornår vort nye hovedkvarter vil stå klar, men ingen skal være urolige for, at vi ikke kan drive vores forretning og holde vore aftaler, understreger Arnannguaq Gerstrøm.

Opgaven med at bygge det 100 millioner kroner store byggeri står MT Højgaard Grønland A/S for.

Se billeder fra branden: Branden er næsten slukket