Politiet vil efterforske voldsom brand

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 21. april 2021 - 06:44

Branden, der opstod ved 21-tiden, gav en meget kraftig røgudvikling, og politiet måtte advare de omkringliggende beboere om at holde sig indendøre og holde døre og vinduer lukket. Bygningen ligger lige over for tapperiet Nuuk Imeq på Admiralitetsøerne.

Adskillige brandbiler var på stedet og med viden om at der var gasflasker og kemikalier inde i bygning frygtede man det værste, men ingen skulle øjensynligt være kommet til skade, blev det sent i nat meddelt.

Afspærringer ophævet

Veje blev under branden afspærret, men her til morgen klokken 6.15 oplyser vagtchefen hos politiet i Nuuk, at alle, der arbejder i området, uhindret kan komme på arbejde, idet afspærringerne er ophævet.

Leiff Josefsen

Usisaats kommende hovedkvarter består af to bygninger, og branden opstod i den nordlige bygning, oplyser vagtchefen, der ikke er opdateret på, om branden også har påført den anden bygning skade.

Efterforskning

- Her til morgen vil vi straks gå i gang med efterforskningen for at finde frem til, hvad der er årsag til branden, oplyser vagtchefen til Sermitsiaq.AG.

Branden er et alvorligt slag for flytte- og shippingvirksomheden Usisaat, der tillige har et autoværksted, og hvor det var planen, at byggeriet skulle samle de vidtforgrenede aktiviteter under et tag.

Tilbage i september 2020 blev der holdt rejsegilde, og byggeriet er estimeret til at koste 100 millioner kroner. MT Højgaard er både rådgivende ingeniør og udførende på byggeret, mens Ole Lindahls Tegnestue er arkitekten bag.

