Usikkerhed om civil beflyvning af Kangerlussuaq fyldte på seminar

Mandag blev en rammeaftale for Forsvarets fremtidige brug af Kangerlussuaq underskrevet. Der er dog fortsat stor usikkerhed om, hvordan den civile beflyvning af landets i dag vigtigste lufthavn bliver i fremtiden.

Usikkerheden om beflyvningen blev diskuteret under et møde mandag, hvor Qeqqata Kommunia havde inviteret politikere og andre interesserede til seminar om muligheder for turismeudvikling ved Kangerlussuaq.

Her blev debatten naturligt nok drejet ind på spørgsmålet om den fremtidige civile beflyvning af lufthavnen, og nogle af de fremmødte politikere ville vide, i hvilken udstrækning Air Greenland vil benytte lufthavnen i Kangerlussuaq, når den nye internationale lufthavn i Nuuk tages i brug.

Planlægger ikke flyvninger med Tuukkaq

Air Greenland-direktør Jacob Nitter Sørensen var mødt frem, og direktøren understregede, at Air Greenland vil flyve kommercielle flyvninger til Kangerlussuaq, såfremt der er en forretning i det, og ellers må der forhandles en servicekontrakt med Selvstyret:

- Air Greenland flyver der, hvor der er passagerer. Hvis ikke der er passagerer, og man stadig vil flyve, så må vi flyve i samarbejde med samfundet, sagde Jacob Nitter Sørensen og fortsatte:

- Lige nu planlægger vi ikke ruteflyvning med Tuukkaq, men at forbinde til Kangerlussuaq med Dash-8 fly.

Kan Kangerlussuaq være alternativ lufthavn

Jacob Nitter Sørensen tilføjede, at hvis Kangerlussuaq udvikles, og aktiviteten er til det, så vil Air Greenland overveje en løsning som i Narsarsuaq, hvor der i øjeblikket flyves København-Narsarsuaq med en Boeing 737 én gang om ugen og to gange ugentligt i højsæsonen.

Jacob Nitter Sørensen blev også spurgt om, hvorvidt Air Greenland vil bruge Kangerlussuaq som alternativ lufthavn til den nye internationale lufthavn i Nuuk.

Direktøren svarede, at lufthavnen formentlig vil blive alternativ lufthavn for indenrigstrafikken, men om den bliver det på internationale flyvninger afhænger af, om der eksempelvis er faciliteter til at håndtere 300 passagerer.

Bestyrelsesforkvinde i Air Greenland Bodil Marie Damgaard tog derefter ordet for at supplere sin direktør.

Bestyrelsesforkvinde: De næste skridt kræver meget samarbejde

Hun understregede, at som hun ser det kommer udviklingen i Kangerlussuaq til at ske i nogle trin, og det kan ikke forventes, at en part - som eksempelvis Air Greenland - stiller en stor kapacitet til rådighed fra starten.

- Det kommer til at ske i nogle trin. Og de her skridt på vejen kræver utrolig meget samarbejde. Den ene part kommer ikke til at levere hele pakken.

- Det er i alles interesse, at Kangerlussuaq udvikles, lød det fra bestyrelsesforkvinden.

Det fremgår af rammeaftalen for Forsvarets brug af Kangerlussuaq, at regningen for den civile drift af lufthavnen hænger på Selvstyret. Naalakkersuisut vil indgå aftale med Mittarfeqarfiit om den civile brug af lufthavnen for 2025, men først skal behovet analyseres nærmere.