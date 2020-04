USA arbejder på økonomisk støtte til Grønland

Thomas Munk Veirum Mandag, 20. april 2020 - 09:14

Den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, langer i en kronik i netmediet Altinget kraftigt ud efter Rusland og Kinas aktiviteter i Arktis. For at sikre samarbejde mellem Grønland, Danmark og USA arbejder USA ifølge ambassadøren på en pakke med økonomisk støtte fra USA til Grønland.

- Mens Grønland står på nippet til at påbegynde en ny æra med innovation og produktivitet, er der regeringer, der opererer efter en anden standard, og som venter på at kunne udnytte muligheden for at indføre deres autoritære værdier i regionens fremtidige udvikling, skriver Carla Sands og fortsætter:

- Som arktisk nation og som trofast partner er det USA’s højeste ønske at se Grønland og hele den arktiske region trives, men den udvikling må ikke ske på bekostning af sikkerheden og bæredygtigheden i området.

Vil være den foretrukne partnet

Sands slår fast, at USA vil være den foretrukne samarbejdspartner i Arktisk, og ambassadøren henviser blandt andet til konsulatet i Nuuk:

- Det snart genåbnede konsulat i Nuuk bliver vores udgangspunkt for en forøget, daglig omgang med det grønlandske folk. (…) Nu hvor vores diplomatiske tilstedeværelse bliver permanent, håber vi yderligere at kunne uddybe og styrke forholdet mellem USA, Grønland og Danmark, skriver ambassadøren.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få uddybet udtalelsen fra ambassadøren i forhold til, hvad den økonomiske støtte konkret indebære.

Det amerikanske forsvar har tidligere meldt ud, at man ville støtte investeringer i Grønlandske lufthavne, men det er endnu ikke kendt, hvordan amerikanerne ønsker at gøre det.

Ifølge Carla Sands vil USA fremme iværksætteri og innovation for at skabe bæredygtig vækst i Arktis, og her oplyser ambassadøren, at der arbejdes på betydeligt økonomisk støtte til Grønland:

- Den amerikanske regering er ved at udarbejde en substantiel pakke med økonomisk støtte, der kan give fornyet energi til væksten i Grønland, skriver Carla Sands.