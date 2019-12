Grønt lys for amerikansk konsulat

Walter Turnowsky Onsdag, 18. december 2019 - 08:06

Nu kan USA gå videre med planerne om at åbne et konsulat i Nuuk.

Formelt set skal diplomatiske repræsentationer nemlig godkendes af udenrigsministeriet, og det er nu sket.

- Efter aftale med de grønlandske myndigheder har Udenrigsministeriet accepteret det amerikanske ønske om at oprette et konsulat i Nuuk, meddeler ministeriet efter en forespørgsel fra Sermitsiaq.AG.

- Vi afventer nu, at USA meddeler os, hvem de ønsker som leder af konsulatet og hvordan det i øvrigt vil blive bemandet. Lederen af konsulatet skal godkendes af Udenrigsministeriet efter høring af de grønlandske myndigheder.

Op til syv ansatte

I maj udnævnte ambassadør Carla Sands Sung Choi som diplomaten med særligt ansvar for Grønland. Siden har han flittigt besøgt landet - ikke blot Nuuk, men store dele af vestkysten. Men der er altså endnu ikke nogen officiel tilbagemelding fra USA om, hvorvidt han også skal lede konsulatet.

- I henhold til Wienerkonventionen kan et land bemande en repræsentation med et passende antal medarbejdere i forhold til opgaverne, hedder det videre i svaret fra udenrigsministeriet.

USA har planer om at bemande konsulatet i Nuuk med to diplomater og op til fem civile ansatte, som man vil søge at rekruttere i Nuuk.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (Soc) ser positivt på de amerikanske planer.

- Det er en prioritet for regeringen og for mig personligt at sikre, at den øgede amerikanske interesse for Grønland, kommer grønlænderne til gode. Vi fortsætter sammen med Grønland dialogen med USA om udviklingen i Arktis og det tætte samarbejde om det amerikanske engagement i Grønland. Jeg hilser i den forbindelse oprettelsen af et amerikansk konsulat i Nuuk velkommen, siger han i en skriftelig kommentar til Sermitsiaq.AG.