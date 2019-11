USA opfordrer Danmark til at købe flere kampfly og styrke indsatsen i Grønland

Ritzau Søndag, 24. november 2019 - 11:08

USA opfordrer Danmark til at købe flere F-35-kampfly.

Det siger den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, til Jyllands-Posten.

Mindst fem af de 27 nye danske F-35-kampfly skal stå permanent i USA, mener hun.

- En del af de danske fly bliver i USA, fordi danske piloter skal trænes i Arizona, og omkring 22 fly vil så komme til Danmark.

- Det er ikke ret mange fly, når man i dag råder over 38-40 F-16-fly. Det er faktisk en reduktion i antallet af fly, så Danmark bør nok kigge på det, siger Carla Sands til Jyllands-Posten.

Danmark har ifølge Forsvarsministeriets hjemmeside reelt set kun 30 F-16-fly, der kan bruges, og ikke "38-40", som Carla Sands nævner.

Opfordringen kommer ni dage inden Natos store topmøde i London. Carla Sands påpeger, at det er Nato, der efterspørger flere kampfly.

Ambassadøren mener også, at Danmark bør indfri tre år gamle løfter om at styrke forsvaret og overvågningen i Arktis.

Her henviser Sands til en rapport fra Forsvarsministeriet om opgaverne i Arktis fra 2016. Den viser, at overvågningen er så dårlig, at der kan være russiske soldater på Arktis.

Derudover viser den, at manglen på satellitter gør, at Danmark ikke overvåger Grønlands luftrum og hav godt nok.

I 2014 på et topmøde i Wales lovede Nato-landene at hæve deres forsvarsbudget til to procent af bruttonationalproduktet (bnp).

Men tidligere i år besluttede et politisk flertal i Danmark kun at hæve budgettet fra 1,35 til 1,5 procent af bnp i 2023. Det svarer til 35,3 milliarder kroner.

Nato-topmødet i London foregår 3.-4. december. Her har USA afkrævet en plan fra hver enkelt Nato-land for, hvordan det vil hæve forsvarsbudgettet til to procent af bnp.

Det er ikke klart, hvad konsekvensen vil være, hvis Nato-landene ikke følger trop.

Danmarks forsvarsminister, Trine Bramsen (S), siger til Jyllands-Posten, at der ikke er planer om at købe flere kampfly lige nu.

Trump skal heller ikke forvente, at Danmark fremlægger en plan for et øget forsvarsbudget ved topmødet i London, siger hun.