Upernavik: Demonstrerer mod narhvalkvoter

Fredag, 31. januar 2020

Utilfresheden over de fastsatte kvoter på narhvaler vokser.

Først var de fangerne i Tasiilaq, der viste deres utilfredshed. Og fangere i Ilulissat har krævet en mere anden fordeling af kvoten.

Og nu viser fangerne i Upernavik deres utilfredshed over kvoterne ved at demonstrere. Det skete i går torsdag, hvor fangerne kræver, at den ansvarlige naalakkersuisoq kommer op til Upernavik omgående, for at holde dialogmøde med fangerne.

Kvoterne

I Upernavik og bygderne er der omkring 400 erhvervsdrivende fangere, hvoraf 102 bor i Upernavik.

Naalakkersuisut har fastsat kvoten på narhvaler til 38 i forvaltningsområdet, hvoraf ti af narhvalerne tildeles til byens fangere.

- Fangerne er utilfredse over de alt for få narhvaler, som Naalakkersuisut har fastsat til et så stort forvaltningsområde. Vi ved, at der er flere narhvaler, og de ved fangerne, der bor her, skriver kommunalbestyrelsesmedlem i Avannaata Kommunia Aqqaluk Heilmann (PN) i et åbent brev, der er henvendt til både naalakkersuisoq for fiskeri, fangst og landbrug, Jens Immanuelsen (S) og Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S).

Medlemmet i kommunalbestyrelsen har endvidere sendt brevet til Inatsisartuts udvalg for fangst, fiskeri og landbrug samt til formanden for udvalg for fangst og fiskeri i Avannaata Kommunia og borgmester i kommunen, Palle Jerimiassen (S).

Lodtrækning

Naalakkersuisut har besluttet, at de enkelte narhvalkvoter i Upernavik forvaltningsomrpde ikke skal fritstilles, men fordeles per licens til personer – enten individuelle personer eller til flere deltagere i en fællesfangst. Dette skal ske enten ved lodtrækning eller ved en turnusordning.

- Vi accepterer ikke en lodtrækning, når narhvalkvoten er så lille. Forvaltningsområdet i Upernavik skal ikke alene stå for bæredygtigheden, lyder de fra fangerne under demonstrationen.

- Som kommunalbestyrelsesmedlem ønsker jeg, at fangernes budskab bliver vægtet med respekt, og jeg ønsker, at deres krav om at holde møde med Naalakkersuisoq for fangst og fiskeri bliver respekteret, skriver Aqqaluk Heilmann i en pressemeddelelse.

Aqqaluk Heilmann oplyser i sin pressemeddelelse, at fangerne tidligere har ytret deres utilfredshed over beslutningen per et brev, og han anser det som negligering fra myndighederne, hvis skrivelsen ikke bliver besvaret.

Ind i valgkampen

Det varme emne om narhvalkvoter er også sparket ind i valgkampen om formandsskabet i Siumut. Formandskandidat Erik Jensen har tidligere på måneden kritiseret de alt for få kvoter på narhvaler i Tasiilaq, samtidig med, at forskere frygter en total udryddelse af bestandene.

Erik Jensen vil kræve, at biologerne inddrager fangerne mere i optællinger af bestande.