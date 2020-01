Fangere fra Ilulissat: Fordel narhvals kvoterne mere retfærdigt

Redaktionen Søndag, 12. januar 2020 - 10:50

Da Naalakkersuisut offentliggjorde kvoten for 2020 på narhvaler den 3. januar fik Ilulissat 19 hvaler, det er mere end de fem hvaler, som de har fået i mange år, men langt fra de 75 hvaler, som de ønsker sig.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det er på trods af, at fisker- og fangerforeningen i Ilulissat i flere år har anbefalet flere narhvaler til deres by. Men kvoten på narhvaler for Ilulisssat med mange fiskere og fangere har de sidste mange år aldrig været over fem, det er først sket nu.

I mange år var kvoten på én narhval om året, så kom den op på to, og så kom den op på fem og nu til 19 narhvaler til Nordgrønlands største by med mange fiskere og fangere.

Samtidig kunne de fra sidelinjen se, at deres nabobyer får tildelt tilsammen over 200 narhvaler hvert år, hvor mange af narhvaler bliver fanget i Vajgat, som er det sted, hvor fiskerne og fangerne fra både Ilulissat og mange andre steder på kysten ofte tager på fangst. I år har Uummannaq således fået 140 narhvaler, og den sydlige del af Diskobugten inklusiv Qeqertarsuaq har fået 80 her i 2020.

Ilulissats fisker- og fangerforenings medlemmer har svært ved at forstå, hvorfor fordelingen skal være så forskellig fra by til by.

– Vi har altid bedt om en mere retfærdig fordeling, når der har været høringer, men der er aldrig sket ændringer. Det var også en af grundene til, at vi tog til Departementet for Fiskeri og Fangst, mens vi var her i Nuuk, for at snakke om fordelingen af kvoterne på narhvaler, siger Johan Villadsen og Hans Otto Sandgreen fra Ilulissat, der var i Nuuk i forbindelse med fiskerikommissionens debatoplæg 12. december 2019 til avisen Sermitsiaq.

