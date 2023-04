Universitetet: Ledige studiepladser på syv uddannelser

Anders Rytoft Torsdag, 27. april 2023 - 17:43

Kom du ikke ind på drømmestudiet? Eller har du fortrudt, at du ikke søgte ind, mens tide var?

Så er der håb forude.

Ilisimatusarfik oplyser, at der stadig er ledige pladser på syv forskellige uddannelser.

Det drejer sig om følgende uddannelser: Lærer, socialrådgiver, sygeplejerske, kultur- og samfundshistorie, teologi og samfundsvidenskab (kun kandidatuddannelsen) samt oversættelse og tolkning.

Mange fortryder

Universitet har besluttet, at der skal åbnes op for en ny runde, hvor der kan ansøges i tidsrummet fra 15. maj til 16. juni. De ledige pladser er med studiestart fra 1. september.

- Ilisimatusarfik ønsker, at så mange studerende som muligt får mulighed for at starte op, siger Rosa Lorentzen, der er studiechef ved Ilisimatusarfik.

Det er universitets erfaring, at mange fortryder, de ikke har fået søgt inden 1. marts.

Systematisering

Og i år er ingen undtagelse.

- Vi har fået flere henvendelser fra unge, der ønsker at søge ind efter ansøgningsfristen, oplyser Rosa Lorentzen.

Ilisimatusarfik har i de tidligere år accepteret ansøgere, der gerne vil søge efter ansøgningsfristen. I år har universitetet ifølge studiechefen valgt at systematisere det, så det bliver en periode, hvor man kan søge ind i stedet for, at der kommer ansøgninger ind drypvis.

Du kan læse mere om de enkelte uddannelser HER.