Undskyldning til eksperimentbørn udskydes

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 05. maj 2020 - 07:07

Obs: opdateret kl. 9:04 med kommentar fra Aaja Chemnitz Larsen.

1. juni havde en gruppe forskere deadline for at lave en historisk udredning om det såkaldte Grønlandseksperiment.

Derefter var det ventet, at statsminister Mette Frederiksen ville give en officiel undskyldning til de 22 børn, der var en del af eksperimentet i 1951.

LÆS OGSÅ: Undskyldning til eksperimentbørn til næste år

I et svar til folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen fra Inuit Ataqatigiit oplyser Mette Frederiksen, at regeringen afventer udredningen, men at arbejdet er forsinket:

- Jeg har tilkendegivet, at regeringen vil give en undskyldning til de 22 børn, der blev sendt til Danmark i 1951. Efter ønske fra Naalakkersuisut og i respekt for den aftale, der er indgået om en historisk udredning, afventer regeringen denne udredning, skriver statsministeren og fortsætter:

Frist forlænges til november

- Social- og Indenrigsministeriet har oplyst, at forskerne er i gang med udredningen. Arbejdet er imidlertid – som mange andre dele af samfundet – påvirket af COVID-19 krisen, herunder nedlukning af arkiver og rejserestriktioner mellem Danmark og Grønland.

Afleveringsfristen for udredningen er derfor udskudt til foreløbig midt i november i år, men afhængig af hvordan genåbningen af Danmark kommer til at foregå, kan det blive nødvendigt at forlænge fristen.

LÆS OGSÅ: Historisk udredning kan gå i gang

De 22 grønlandske børn, der blev sendt til Danmark i 1951, var et led af et socialt eksperiment, hvor de skulle lægge det grønlandske af sig og blive en dansktalende elite i Grønland.

Larsen: Det er et svigt

Det er dog få af deltagerne i eksperiementet, der vil få glæde af undskyldningen. KNR skrev i april 2019, at seks af børnene i eksperiementet stadig levede.

Aaja Chemnitz Larsen er ikke tilfreds med, at undskyldningen forsinkes yderligere. Det afgørende for hende er, at dem, som undskyldningen betyder allermest for, ikke bliver yngre:

- Jeg synes, man svigter nogen af dem, der var en del af eksperimentet. Det er kun en håndfuld, der er tilbage, og hvis man fortsætter med at udskyde undskyldningen, kan man ende i en situation, hvor der ikke er nogen at give den her undskyldning til, siger Aaja Chemnitz Larsen til Sermitsiaq.AG.

Den historiske udredning om de 22 grønlandske børn blev sat i gang af den daværende VLAK-regering og den grønlandske regering med Kim Kielsen i spidsen i februar 2019.

I 2015 gav Red Barnet en officiel undskyldning til de berørte, da organisationen vedkendte sig sin andel i eksperimentet.