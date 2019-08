Undskyldning til eksperimentbørn til næste år

Walter Turnowsky Onsdag, 14. august 2019 - 09:41

Langt om længe er der udsigt til, at de 22 grønlandske børn, der i 1951 blev tvangsfjernet og sendt til Danmark, vil få en officiel undskyldning.

Statsminister Mette Frederiksen (Soc) vil dog afvente en historisk redegørelse, som formand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (S) og daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V) lavede en aftale om tidligere i år.

Lars Løkke Rasmussen (V) har gentagen gange afvist at give en undskyldning. Det gælder både overfor eksperimentbørnene og drengene fra børnehjemmet Godhavn.

Overgrebene på Godhavn * Institutionen Godhavn ligger i Tisvilde i Nordsjælland. Den blev oprettet i 1893 som opdragelsesanstalt og hjem for forældreløse eller ulykkeligt stillede drenge. * I 2005 viste DR et dokumentarprogram, hvor tidligere børnehjemsbørn og medarbejdere fremlagde en række anklager om overgreb begået på institutionen i 1960'erne. * Efter dokumentaren organiserede en gruppe tidligere anbragte sig i gruppen "Godhavnsdrengene". * I over 14 år har medlemmer af gruppen kæmpet for at få en undskyldning fra staten. * I 2010 afslørede en rapport bestilt af Socialministeriet, at drenge på institutionen i årtier blev udsat for misbrug, seksuelle overgreb og medicinske forsøg. * Ved et arrangement på Marienborg den 13. august gav statsminister Mette Frederiksen (S) en officiel undskyldning til Godhavnsdrengene og andre børnehjemsbørn for statens manglende tilsyn med børnehjemmene. * Statsministeriet har oplyst, at der vil blive igangsat et større udredningsarbejde, som skal se på omfanget af svigt af andre udsatte - herunder handicappede. Kilder: Ritzau, TV2 Lorry, DR, Politiken.

Men hans efterfølger Mette Frederiksen har altså valgt en anden kurs, og i går kom så undskyldningen til Godhavnsdrengene. I sin tale sagde hun, at det ikke blive den sidste officielle undskyldning fra hendes side.

- Jeg vil gå videre, fastslog hun i talen.

- I sidste måned havde jeg besøg af Grønlands landsstyreformand Kim Kielsen. Vi talte om de grønlandske børn, som man besluttede skulle være danske.

- Kim ønsker, at det arbejde, der er i gang med at udrede forholdene, skal være færdigt, før de, der var børn dengang, får en undskyldning. Det respekterer jeg. Men jeg er villig til at sige undskyld.

Den historiske udredning blev aftalt mellem Kim Kielsen og Lars Løkke Rasmussen i februar i år.

Arbejdet blev så sat i gang af daværende børne- og socialminister Mai Mercado og Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen, der i fælleskab har udarbejdet et kommissorium, som sætter rammen for udredningen.

Udredning skal være klar 1. juni næste år.

De berørte børn var i alderen fem til otte år, da de blev fjernet fra deres familier og sendt til Danmark for at kunne danne fortrop i det nye tosprogede skolevæsen i Grønland.

Børnene kom aldrig hjem til deres familier. Flere blev bortadopteret med tvivlsomt samtykke fra forældrene, mens de øvrige tilbragte resten af barndommen på et børnehjem i Nuuk (det daværende Godthåb).