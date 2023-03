Ulykke i fjeldet: Det skal undersøges, om sundhedsvæsenet har handlet korrekt

Anders Rytoft Fredag, 31. marts 2023 - 12:02

Selvom det efterhånden er en lille måned siden, at en mand forulykkede på sin snescooter, så er hændelsen ikke blevet glemt.

Tværtimod.

Et tilsyn skal søge at klarlægge sundhedsvæsenets håndtering af sagen med henblik på at få afklaret, hvorvidt de gældende retningslinjer er blevet fulgt eller ej. Det har naalakkersuisoq for sundhed Mimi Karlsen anmodet Landslægeembedet om.

Hendes anmodning kommer i kølvandet på den kritik, Erik Palo, som var blandt de tilstedeværende på ulykkestedet, har rejst i nærværende medie. Den retter sig mod myndighederne, herunder politi og sundhedsvæsen, fordi hjælpen udeblev. Slet og ret.

Ifølge Erik Palo blev der ikke givet nogen klar melding om, hvorvidt der ville komme hjælp eller ej. Derfor valgte han og andre på stedet efter timers venten at tage sagen i egen hånd og transportere den tilskadekomne med en privat båd.

Tillid til myndighederne

Ikke desto mindre mener Tina Amondsen, direktør i Det Grønlandske Sundhedsvæsen, på baggrund af sundhedsvæsenets egen undersøgelse, at de sædvanlige retningslinjer i den konkrete sag er blevet fulgt.

Det er nu op til Landslægeembedet at vurdere.

- En nødstedt person skal naturligvis kunne have tillid til, at de ansvarlige myndigheder opfylder deres forpligtelser på en hensigtsmæssig måde.

Sådan lyder det fra Jess Svane, naalakkersuisoq for sociale anliggender, arbejdsmarked og indenrigsanliggender, på vegne af Mimi Karlsen, som pt. holder ferie.

Politidirektør Bjørn Bay har i forbindelse med hændelsesforløbet udtalt, at politiet meget gerne vil fortsætte dialogen med sundhedsvæsenet - herunder at bidrage med deres viden om indsatser udenfor beboede områder – for på den måde at minimere risikoen for lignende situationer.

Nødvendigt for borgerenes sikkerhed

På spørgsmålet om, hvorvidt naalakkersuisoq mener, der er behov for mere dialog mellem de to myndigheder, som har ansvaret for borgernes sikkerhed, svarer Jess Svane:

- Jeg er helt enig i, at der bør være en løbende dialog mellem politiet og sundhedsvæsenet om deres samarbejde, da deres ansvarsområder ligger side om side. Et godt samarbejde er nødvendigt for borgernes sikkerhed:

- Embedsværket ved Departementet for Sundhed har oplyst mig om, at der allerede sker en regelmæssig drøftelse mellem enhederne om deres samarbejde, og det bør der naturligvis fortsat være.

Landslægeembedet oplyser, at tilsynet vil blive færdiggjort hurtigst muligt efter påske.