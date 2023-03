- Pokkers ærgerligt: Måtte selv evakuere mand med store smerter

Anders Rytoft Fredag, 10. marts 2023 - 07:44

Hvem har ansvaret, når ulykken er ude?

Det spørgsmål rejser Erik Palo, som var med ude i fjeldet, da en mand søndag eftermiddag forulykkede på sin snescooter øst for Nuuk.

Nærværende medie kunne med henvisning til Qamutit SAR Group fortælle, at redningsoperationen blev gennemført i tæt samarbejde med det lokale politi og sundhedsvæsenet. Men det er helt hen i vejret.

LÆS OGSÅ: Snecooter-ulykke ved Nuuk

Sådan lyder udmeldingen fra Erik Palo, der understreger, at han ikke ønsker at starte et skænderi. Men, siger han:

- Jeg vil gerne have det frem i lyset. For skulle vi ikke lige få det her belyst?

Ingen klare meldinger

Ulykken fandt sted omkring klokken 16.

Grønlands Politi bliver som den første myndighed kontaktet. Politiet oplyser, at det er op til sundhedsvæsenet at vurdere situationen. Sundhedsvæsenet bliver efter sigende kontaktet, men der kommer ifølge Erik Palo ikke nogen klar tilbagemelding.

LÆS OGSÅ: Sundhedsvæsen og politi uenige om regning for patientevakueringer

Der er gået timer, da snescooterkørerne selv beslutter at tage affære.

- Det var en meget ubehagelig situation. Han havde store smerter, og vi vidste ikke, hvad der var sket med ham. Der kom overhovedet ingen klare meldinger fra myndighederne, siger Erik Palo.

En af snescooterkørerne får kontaktet en bekendt, som har en båd i nærheden. De får med forsigtighed bragt den tilskadekomne ned til kysten, hvor han bliver samlet op og sejlet ind til havnen i Nuuk, hvorfra han bliver kørt til Sana.

- Hvis han havde brækket ryggen, så kunne man nemt have kommet til at flytte ham forkert, så han ville blive lam resten af livet, siger Erik Palo, der ikke er begejstret for forløbet.

Han tilføjer:

- Det var i øvrigt heldigt, at skaden ikke var af en art, der kræver øjeblikkelig behandling, og at det var relativt varmt den dag. Ellers kunne udfaldet have været fatalt.

- Det er pokkers ærgerligt

Erik Palo sidder tilbage med en oplevelse af, at sundhedsvæsenet har tøvet alt for længe. Han ved i virkeligheden ikke, om der overhovedet er blevet foretaget noget.

- Det ser ud til, at kommunikationen mellem politiet og sundhedsvæsenet falder ned mellem to stole, og så sker der ingenting. Det er pokkers ærgerligt, siger han.

LÆS OGSÅ: Efter nødsituation med krydstogtpassager: - Der må råbes op

Det er ikke første gang, at snescooterklubben oplever, at myndighederne ikke har reageret hurtigt nok på en nødsituation.

- Vi er mange, der begår os ude i frilandet. Det kan være mig næste gang, det kan være dig, det kan være alle mulige. Skal vi ikke lige se, om vi kan få belyst det her, spørger Erik Palo:

- Det store spørgsmål er, hvem man skal kontakte i tilfælde af ulykker i fjeldet, og hvad man kan forvente af hjælp. Det kunne også være interessant at vide mere om myndighedernes procedurer og beslutningstagernes kompetencer.

Det er ikke rimeligt

Erik Palo fortæller, at han har valgt at stå frem, fordi han ønsker at opnå en konstruktiv dialog mellem alle parter, så forholdene bliver bedre.

Sermitsiaq.AG har for nylig beskrevet, hvordan lignende situationer er centrum for en tvist mellem politiet og sundhedsvæsenet om, hvilken myndighed, der er ansvarlig, og derfor også skal betale for at få bragt borgeren i sikkerhed og til behandling.

Bjørn Tegner Bay, politidirektør i Grønlands Politi, oplyser, at han overordnet har den samme opfattelse som Erik Palo:

Det er ikke rimeligt, at en assistance til en nødstedt borger forsinkes af samarbejdet og snitflader mellem to eller flere myndigheder – uanset, hvad årsagen til forsinkelsen er, mener han.

- Det må efter min opfattelse aldrig være borgernes problem, skriver politidirektøren til Sermitsiaq.AG.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen oplyser, at de er i gang med en grundig undersøgelse af hændelsesforløbet, og kan først udtale sig derefter.