Ukaleq er færdig med det norske landshold

Redaktionen Tirsdag, 24. maj 2022 - 08:58

Ukaleq Slettemark har de sidste to år haft en aftale, hvor hun har haft mulighed for at benytte det norske landsholds læge, fysioterapeut samt få hjælp med ski til internationale konkurrencer.

Den aftale træder atleten nu ud af. I stedet har hun skrevet kontrakt med det professionelle hold Team Maxim. Det oplyser Grønlands Biathlon Forbund i en pressemeddelelse.

Ukaleq Slettemark siger, at det er et godt tidspunkt for hende at finde et nyt træningsmiljø:

- Jeg har været rigtig glad for at træne med det norske hold og har lært rigtig meget. Men jeg kan også godt forstå at samarbejdet ikke kan fortsætte for evigt. Jeg tænker derfor, det er et rigtigt tidspunkt at finde et nyt træningsmiljø nu hvor mit første OL er overstået og der er fire år til det næste.

Vil være den bedste

- Jeg har jo ambition om at blive bedst, og da kan det i længden blive svært at blive ved med at arbejde sammen med et hold, som har ligeså høje ambitioner. Derfor forventer jeg ikke, at et hold som Norge kan hjælpe mig i al fremtid. De har jo selv ambitioner om at deres løbere skal vinde guld, udtaler Slettemark.

Ifølge forbundet er Team Maxim måske det bedste norske privathold for kvindelige løbere. Holdet har base i Lillehammer, hvor Ukaleq Slettemark bor, og holdet har 3-4 ugentlige fællestræninger.

Ukaleq Slettemark er stolt over at være kommet på holdet:

Service af ski udfordrer

- Jeg glæder mig virkelig til at blive en del af Team Maxim. Jeg er stolt og glad for, at Team Maxim fandt plads til mig på holdet, for de har virkelig mange ansøgere. Jeg vurderede allerede i vinter, om dette måske var det bedste valgt jeg kunne gøre for de kommende år.

- Udfordringen nu er at finde gode erstatninger for de tjenester, som jeg købte fra Norge, men som Team Maxim ikke kan tilbyde. Det er særlig at få professionel service af mine ski til konkurrencer. Norge er jo måske bedst i verden på det, og det kan blive en udfordring (og kostbart) at finde et godt alternativ, lyder det fra Slettemark.