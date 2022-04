Ol-deltager imponeret over uofficielt GM

Redaktionen Mandag, 25. april 2022 - 08:49

OL-deltager Ukaleq Slettemark deltog i weekenden ved et uofficielt mesterskab i skiskydning ved Nuuk.

Det er første gang siden 2017, at det uofficielle mesterskab afholdes, oplyser Grønlands Biathlon Forbund i en pressemeddelelse.

Selvom stævnet var betydeligt mindre, end hvad Ukaleq Slettemark er forvænt med, så var hun imponeret og glad for at kunne vise sporten frem:

- Det var et fantastisk vellykket arrangement, og jeg er så glad for, at der var så mange, der kom ud og heppede, selv om deltagerlisten var kort. Det var fedt at få lov til at vise skiskydning frem, og det var fedt at se så glade og motiverede børn.

Håber på permanent skiskydningsbane

- Jeg håber, det giver smag på mere, og de har lyst til at fortsætte, så jeg i fremtiden har nogle flere at rejse på konkurrence sammen med. Jeg er vildt imponeret over dem, der var mange, der skød godt, selv om de selvsagt mangler noget træning. Men jeg tror også, det var godt for dem at mærke, hvordan det egentlig føles at også skulle skyde med høj puls, siger Ukaleq Slettemark.

I alt 11 deltagere var med i mesterskabet fordelt på junior- og seniorklassen. Juniorklassen skød med luftgeværer på 10 meters afstand, og senior skød med kaliber .22 på 50 meter.

Vinderne af klasserne blev Marika Magnussen, Filip Magnussen, Ukaleq Slettemark og Martin Møller.

Stævnet blev afholdt bag fjeldet Quassussuaq - Lille Malene, og Grønlands Biathlon Forbund håber på en permanent skiskydningsbane på længere sigt. Det vil give bedre mulighed for at skabe nye talenter, lyder det fra forbundet.