- Det bedste jeg har skudt nogensinde

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 11. februar 2022 - 12:38

20-årige Ukaleq Slettemark endte som nummer 65 i 7,5 kilometer sprintkonkurrencen i skiskydning ved de olympiske vinterlege, som afvikles i Kina i disse dage.

Resultatet betød, at Ukaleq Slettemark desværre er færdig ved dette vinter-OL, da hun skulle være blandt de 60 bedste til at kvalificere sig til jagtstarten, som afholdes på søndag. Hun er dog tilfreds med sit løb.

- Det var hårdt, men jeg følte mig meget bedre end på den individuelle konkurrence (15 km). Jeg havde meget mere at give i dag og havde mere power. Jeg er tilfreds, og det var egentlig et perfekt løb, udfra den form jeg er i, siger Ukaleq Slettemark til Sermitsiaq.AG.

Gav alt i løbet

Hun var knap 22 sekunder fra en top 60 plads, som ville have givet adgang til endnu et løb.

- Det er selvfølgeligt træls, fordi det var målet at kvalificere mig til jagtstarten. Men jeg tror ikke, at jeg kunne køre 22 sekunder hurtigere. Hvis jeg kunne nå en top 60-placering skulle jeg have haft en bedre form. Men det motiverer mig til at gøre et godt stykke arbejde, og forhåbentligt vil jeg kvalificere mig til jagtstarten i fremtiden, fremhæver den grønlandske skiskytte.

Perfekt skydning

Ukaleq Slettemark er overordnet meget tilfreds med sine præstationer ved hendes debut i OL.

- Skydningen er perfekt. Jeg er den bedste skytte til OL, det er lidt vildt, griner hun og fortsætter:

- Jeg har ikke været i så god fysisk form, som jeg har været før. Det skyldes, at vi konkurrerer i et højere luftlag. Jeg har fået gode erfaringer, og specielt skydningen tager jeg med videre, så må jeg arbejde videre med det fysiske træning.

Det har ikke gået ubemærket hen, at hun er den eneste, der har skudt fejlfrit under OL.

- Der er en masse, som siger tillykke til mig. Denise Herrmann, der vandt OL-guld, gik til mig og sagde tillykke, også flere af herrerne har sagt tillykke. Det er en god præstation at skyde fejlfrit, det skal jeg også selv indrømme. Det er det bedste, jeg har skudt nogensinde. Det er jeg virkelig tilfreds med, siger hun.

Ville helst løbe under grønlandsk flag

- Hvordan har det været at løbe under dansk flag under OL?

- Selvfølgelig vil jeg jo helst konkurrere for Grønland. Men det er noget, som jeg ikke rigtig kan gøre noget ved, føler jeg. Jeg vil også sige, at Danmark virkelig anerkender, at jeg er fra Grønland. Mens alle danske atleter har fået dansk flag i deres jakker, har jeg fået grønlandsk flag. Og danskerne bliver ved med at understrege, at jeg er fra Grønland til de andre lande.

- De er blevet meget bedre til at synliggøre, at jeg er fra Grønland. Før har de ikke været så god til det. Det betyder meget, at jeg bliver anerkendt som grønlænder.

- Men Grønland er heller ikke fuldstændig ukendt land her, for Danmark og Grønland har en historie. Og jeg vil sige, at det er bedre at køre for Danmark end for eksempel USA. Jeg er også stolt over at repræsentere Rigsfællesskabet, svarer Ukaleq Slettemark.

Har selv designet dragten

Hun kører med sin egen konkurrencedragt, som hun selv har designet. Dragten har inuit-motiver, hvilket også er blevet bemærket blandt fra andre lande.

- Folk lægger mærke til det, og jeg har fået vide, at det er den fedeste dragt i hele OL. Det er jeg da glad for. Det er også fedt, at have noget grønlandsk på, når man er her, siger den 20-årige skiskytte.

Det største oplevelse

Og det har været kæmpe stort for hende at deltage ved vinterlegene.

- Det er så vildt. Det er det største, man kan være med til. Man møder bare verdens bedste udøvere i alle mulige idrætsgrene, når man er henne for at spise. At se og opleve det hele er kæmpestort. Det er noget, jeg virkelig vil huske tilbage på som et godt minde.

- Og hvis jeg kan drømme om fremtiden, vil jeg jo selvfølgelig være den bedste i skiskydning. Jeg vil kæmpe med i toppen. Om det bliver fire år, otte år, 12 år må vi se. Jeg er i hvert fald indstillet på, at det tager tid at blive en af de bedste. Jeg skal være tålmodig og gøre det arbejde, der skal til for at blive en af de bedste i verden, lyder det fra Ukaleq Slettemark, som er klar til at kæmpe for OL-deltagelse om fire år.

Den næste vinter-OL afholdes i italienske Milan–Cortina d'Ampezzo i 2026.