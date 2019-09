Uju: D-formand udstiller sin uvidenhed

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 10. september 2019 - 10:16

- Jeg må spørge mig selv, om Anna Wangenheim overhovedet taler med sine partikammerater. Demokraterne havde nemlig ingen kommentarer, da bevillingen blev godkendt i Udvalg for Erhverv og Økonomi eller i Kommunalbestyrelsen. Det er derfor ganske mærkværdigt at se en bevillig til sårbare børn mistænkeliggjort af et partimedlem, der ikke er folkevalgt, siger Uju Petersen i en pressemeddelelse.

Anna Wangenheim ærgrer sig desuden over, at det ikke er lykkedes at gennemføre en besparelse på 15 millioner kroner på døgnanbringelsesområdet og mener, at det skyldes et ledelsessvigt i forvaltningen. En konklusion som IA-politikeren Uju Petersen undrer sig over.

Ledelsesretten

- Jeg medgiver at børne- og unge området har mange forskellige aktører og at det kan være svært for udeforstående at holde rede på dem, men at tro at kommunen har ledelsesret over private døgninstitutioner lyder stadig noget mærkværdigt, siger Uju Petersen.

Uju Petersen mener derfor det ville klæde Demokraternes lokalformand at søge oplysninger internt før hun udtaler sig offentligt.

Uvidenhed

- Jeg skal ikke blande mig i, hvordan andre partier driver politik, men jeg mener, det ville være en god ide, hvis Anna Wangenheim søgte sine svar hos de to demokrater, der leverer en seriøs indsats i kommunalbestyrelsen, i stedet for at udstille sin uvidenhed i fuld offentlighed, siger Uju Petersen.

Debatten er opstået på baggrund af en tillægsbevilling på døgnanbringelser i Kommuneqarfik Sermersooq på 25 millioner kroner. Dermed vil døgnanbringelser i år koste kommunen 225 millioner kroner. I 2017 budgetterede man med en udgift på 142 millioner kroner.

