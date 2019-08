Sermersooq: Ekstraregning på 25 mio. kr.

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 30. august 2019 - 16:54

I de senere år har hovedstadskommunen fejlvurderet omkostningerne til døgnanbragte børn. Nu gentager miseren sig, hvilket udløser en merbevilling på 25 millioner kroner til børn med særlige behov.

Kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq havde tirsdag kommunalbestyrelse møde og her godkendte politikerne, at Børn og Familie forvaltningen fik tilført ekstra 37 millioner kroner, hvoraf de 25 millioner kroner skulle dække omkostninger til døgnanbragte børn.

Stor vækst i omkostningerne

I 2018 måtte kommunalbestyrelsen bevilge 20 millioner kroner ekstra, mens man året før pludselig måtte finde 46 millioner kroner. Tilbage i 2017 lå budgettet på døgnanbringelser på 142 millioner kroner. I dag forventer forvaltningen, at omkostningen vil blive 225 millioner kroner, hvilket svarer til en vækst på knap 60 procent fra 2017 til 2019.

- Merforbruget skyldes det stadig store behov for døgnanbringelser. Fremskrivning af tallene viser, at det for hele året kommer til at koste 225 millioner kroner alene på døgnanbringelser, fremgår det af sagsfremstillingen til byrådspolitikerne.

Da budgettet oprindeligt lød på 179 millioner kroner er merforbruget vokset med 46 millioner kroner. Forskellige bogføringsmæssige omplaceringer ender op i, at forvaltningen er endt med en tillægsbevilling på 25 millioner kroner.

Besparelser ikke realiseret

Da kommunen lagde sit budget havde man blandt andet en forventning om, at man kunne lave en besparelse på 15 millioner kroner på anbringelsesområdet.

- Desværre er behovet for anbringelser så stort, at det ikke har været muligt at spare på anbringelsesområdet. Der blev som en del af spareforslaget bevilget tiltag, som ikke blev sat i gang som planlagt, eller blev sat i gang senere end planlagt, står der i kommunens sagsfremstilling.

Reddet af øgede skatteindtægter

Hovedstadskommunen bliver reddet af den store aktivitet i kommunen. Det viser sig nemlig, at Skattestyrelsen har vurderet, at Sermersooq vil få 42 millioner kroner ekstra i kommuneskat i indeværende år.