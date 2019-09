Demokraterne langer ud mod forvaltningen i Sermersooq

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 09. september 2019 - 13:36

- Vi forstår ikke prioriteringen, og der bør laves en handleplan for, hvordan og hvornår man forventer at knække kurven for disse fejlbudgetteringer, siger Anna Wangenheim, Regionsformand for Demokraatit Sermersooq Vest, i en pressemeddelelse.

Kritikken kommer i kølvandet på Sermitsiaq.AGs omtale af seneste kommunalbestyrelsesmøde, hvor politikerne godkendte en merbevilling på 25 millioner kroner på døgnanbringelsesområdet. Dermed er denne post kommet op på 225 mio. kr.

- Argumentet med, at børn med behov skal hjælpes, er i og for sig helt på sin plads, men det er ledelsesmæssigt uambitiøst og uansvarligt at der for flere år i træk blot efterbevilges, når man tilmed havde håbet på en samlet besparelse på 15 mio. kr.. Ledelsen bør straks finde initiativer og indgå i et samarbejde med kommunalbestyrelsen for at opnå målet om både besparelser og forebygge de stigende døgnanbringelser, foreslår Anna Wangenheim, der undrer sig over, at man har oprettet en stilling som vicekommunaldirektør, “når der i forvejen findes en meget stor administration i kommunen”.

Er politikerne orienteret?

Hun stiller spørgsmålstegn ved, om kommunalbestyrelsen overhovedet er orienteret om stillingsopslaget og de øgede udgifter til administrationen.

- I en artikel fra denne uge i Sermitsiaq.ag belyses det, at spareplanen ikke er opnået pga. samarbejdsvanskeligheder om at udskrive de unge. Også her undrer Demokraterne Sermersooq Vest sig over det manglende ansvar, står der i pressemeddelelsen.

- Det er et ledelsesmæssigt ansvar at afdække de til enhver tid gældende udfordringer og løse udfordringerne ud fra de realistiske rammevilkår. Det er derfor for nemt for direktionen at konstatere samarbejdsvanskeligheder, når det netop er et ledelsesmæssigt ansvar at etablere det fornødne samarbejde, fastslår Anna Wangenheim.

Demokraternes regionsformand opfordrer til, at administrationsudgifterne bliver sænket, og at man bruger de nødvendige midler til at forebuygge sager om døgnanbrindelser.

Opgør med silotænkning

- Vi ønsker at man gør op med silotænkningen og indgår i et tættere samarbejde om det fælles mål, som hedder minimering af døgnanbringelser. Der skal ligeledes laves en opgørelse over, hvor disse børn kommer fra, og kommer de fra øvrige kommuner skal pengene følge den enkelte borger/familie for ikke at belaste kommunens økonomi yderligere. Dernæst skal ambitionen være ansvarlighed i direktionen og at sætte et mere realistisk rammebudget. Kommunalbestyrelsen skal være medbestemmende om så væsentlige udfordringer, understreger Anna Wangenheim.