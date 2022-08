Udvalg afviser Kolonihavns-projekter - borgerne skal høres

Thomas Munk Veirum Mandag, 08. august 2022 - 17:36

Torsdag var politikere samlet i Udvalg for Anlæg og Miljø for at diskutere, hvad der skal ske med tre forslag til byggerier ved Kolonihavnen - Nuutoqaq - i Nuuk.

Oprindelig har Kommuneqarfik Sermersooq kun sendt et forslag i høring, men i forbindelse med høringen er der blevet sendt yderligere to projektforslag ind til kommunen.

Projekterne handlede blandt andet om opførelsen af bed&breakfast og restaurant eller en såkaldt food-hall.

På baggrund af omfattende protester i høringsfasen var det dog forvaltningens anbefaling, at udvalget vendte tommelfingeren nedad til alle tre forslag.

Udvalgsformand: Vi må holde borgermøde

Og den indstilling valgte udvalget at følge, fortæller udvalgsformand Finn Karlsen (N) til Sermitsiaq.AG:

- Vi har blandt andet modtaget over 600 undskriftet mod projektet, som var i høring. Så vi har besluttet, at vi skal høre borgerne om Nuutoqaqs fremtid, og hvad vi kan lave i området, siger Finn Karlsen.

På trods af tre forslag ser det altså ud til at være forfra, med hensyn til hvad der skal ske med området.

- Vi må først have et borgermøde, så vi kan finde ud af, hvad folk mener om Nuutoqaq, siger Finn Karlsen, der vil følge forvaltningens indstilling, om at påbegynde en ny proces med borgerinddragelse.

Borgerinddragelsen skal ende ud i en ny såkaldt helhedsplan for området, som kan sendes i høring i løbet af 2023. Nu hvor udvalget har taget stilling ryger sagen videre til kommunens økonomiudvalg og i sidste ende kommunalbestyrelsen.