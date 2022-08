Anbefaling: Afvis alle Kolonihavns-projekter

Thomas Munk Veirum Torsdag, 04. august 2022 - 13:06

I foråret havde Kommuneqarfik Sermersooq et projekt i høring ved navn Spækhusnæs. Projektet indeholdt 1680 kvadratmeter med blandt andet bed&breakfast, galleri og restaurant på det lille næs ved Kolonihavnen i Nuuk.

Kommunens forvaltning har nu behandlet høringssvar samt flere indkomne alternative projekter, og konklusionen er, at der mere eller mindre må startes forfra.

Det er således forvaltningens anbefaling til politikerne i Udvalg for Anlæg og Miljø, at Spækhusnæs-projektet sammen med to indsendte alternative projekter afvises, og at der opstartes en proces, der begynder med inddragelse af borgerne i forhold til, hvad der skal ske med området.

Forvaltningen understreger, at politikerne også kan vælge at godkende et af de tre projekter. Hvis et af de to alternative projekter godkendes, skal det ud i høring, ligesom Spækhusnæs-projektet har været.

612 underskrifter

Bag et af de alternative projekter står politikeren Kuno Fencker. Han har sammen med samarbejdspartnere lavet et projekt på stedet med fokus på mad og kultur. Men hvis kommunalpolitikerne følger forvaltningens anbefaling, bliver det projekt altså ikke til noget i denne omgang.

Årsagen til forvaltningens anbefaling om at afvise projekterne skal findes i omfattende modstand fra lokalbefolkningen i høringsfasen.

Der er blandt andet blevet indleveret en samling med 612 underskrifter i protest mod projektet samt en lang række kritiske høringssvar.

Forvaltningen har inddelt kritikken fra underskriftindsamlingen og høringssvarene i fire emner:

Et ønske om at området forbliver som det er Et ønske om at området skal være bilfrit Et ønske om at området skal være et rekreativt åndehul En opfattelse af, at området er fredet

Anbefaler ny proces

I stedet for at gå videre med et af projekterne anbefaler forvaltningen, at politikerne igangsætter en ny proces, hvor man skal starte med at inddrage borgerne og få lavet en ny såkaldt helhedsplan for området, som kan sendes i høring i slutningen af 2023.

Udvalget for Anlæg og Miljø skal holde møde torsdag eftermiddag, hvor politikerne skal tage stilling til det videre forløb for den omdiskuterede plads ved Kolonihavnen.

Før projektet Spækhusnæs har også et projekt med et hotel i området været i høring tilbage i 2019. Det malaysiske firma bag projektet droppede det dog hurtig, da også de planer mødte massiv modstand.