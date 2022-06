Udstilling i fare for aflysning: Jim Lyngvilds værker er forsvundet

Kassaaluk Kristensen Søndag, 12. juni 2022 - 12:24

De store trærammer, kjolen og andet udstyr er nu ankommet til Nuuk, hvor fotografen Jim Lyngvild skal åbne en udstilling i Nuuks lokalmuseum søndag den 19. juni.

Men det mest væsentlige dele af udstillingen mangler.

- Alle 14 billeder, der skal sættes på rammerne, er forsvundet. Vi har ledt efter dem i en uge nu. Men de er pist væk, fortæller Jim Lyngvild.

Jim Lyngvilds kontroversielle og debatskabende udstilling med billeder af sælskindsdesign og kunst skulle udstilles i Nuuks lokalmuseum søndag den 19. juni. Det er borgmester Charlotte Ludvigsen, IA, der har inviteret kunstner og fotograf til at udstille, inden hun valgte at trække sig som borgmester.

Men nu ligger rammerne klar, men de står tomme.

- De billeder er jo taget af rammerne og pakket hver for sig, hvor pakken er wrappet og tapet til med gult. Men nu kan vi altså ikke finde billederne, selvom vi har været i kontakt med alle, der har haft med pakningen og fragten at gøre, fortæller Jim Lyngvild.

Sidste frist er fredag morgen

Billederne har skabt debat selv før de blev sendt til Grønland første gang. Ilulissats kunstmuseum har fyret kunstmuseets leder, der stod med organiseringen af udstillingen, og Jim Lyngvild valgte at aflyse udstillingen af den grund.

Nu står Jim Lyngvild klar med en billet til Nuuk til på torsdag, og nu skaber billederne ballade igen.

- Man kan hurtigt få en tanke om, at de bevidst er blevet smidt væk. Men det tror jeg ikke på. Jeg tror mere på, at folk måske har lagt dem et sted og tænker, at det ikke er noget. Jeg tror sjældent på konspirationsteorier, siger Jim Lyngvild.

Indtil videre er detektivarbejdet og jagten efter billederne ikke givet pote. Både museet i Ilulissat, Blue Water der stod for afsendelsen og Royal Arctic Line, der stod for fragten er blevet kontaktet, men uden held.

- Jeg ved ikke, om vi når at trykke så mange store billeder inden jeg rejser. Så hvis udstillingen skal blive til noget, så skal billederne været fundet og nået Nuuk senest fredag morgen, siger Jim Lyngvild.

Han fortæller, at han glæder sig til at komme til Nuuk og forhåbentlig åbne udstillingen meget snart. Om udstillingen åbner på søndag eller på et senere tidspunkt, er endnu ikke sikkert.

- Heldigvis kan billederne blive trykt igen. Men hvis de originale billeder ikke bliver fundet, så kan vi jo ikke udstille nu. Men nu må vi se, hvad de næste dage bringer, siger han til Sermitsiaq.AG.