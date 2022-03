Her kan du se Jim Lyngvilds billeder fra på søndag

Kassaaluk Kristensen Fredag, 11. marts 2022 - 10:56

Torsdag droppede Jim Lyngvild at udstille sine fotografier med motiver af tøj i sælskind på Ilulissat Kunstmuseum efter en intern ballade.

Men flere andre aktører indenfor kunst og udstilling har vist interesse, og kulturhuset Sermermiut i Ilulissat får æren af at være det første sted, der udstiller den meget omtalte Jim Lyngvild-udstilling med fotografier af sælskindsdesign.

Kontakten mellem Jim Lyngvild og eventkoordinator i Ilulissats kulturhuset startede allerede torsdag aften, og efter et møde i dag klokken 9.00 er aftalen på plads.

- Vi vil udstille Jim Lyngvilds smukke udstilling i Sermermiut, da vi mener kunsten ikke skal begrænses. Jeg synes, at kunst der skaber debat er meget vigtigt for samfundet, siger eventkoordinator Petra Linda Clasen til Sermitsiaq.AG.

Udstillingen åbnes på søndag, og åbningstidspunktet vil blive meldt ud senere.

Debat viser samfundets udvikling

Jim Lyngvild har på sin facebookside skrevet, at der er flere andre museer, der er interesseret i at udstille billederne.

Eventkoordinator i Kulturhuset Sermermiut oplyser, at kulturhuset støtter op om udstillingen, da debat er sundt for samfundet og dets udvikling.

- Kunst og debat hver for sig viser, hvor samfundet og vores udvikling af vores identitet står. Og jeg mener, at debatten der blussede op på baggrund af billederne er god for samfundet. Vi skal selvfølgelig lytte til hinanden, selvom vi ikke er enige altid, siger Petra Linda Clasen.

Udstillingen har skabt debat, hvor kritikerne blandt andet mener, at Jim Lyngvild tegner et forkert billede af det grønlandske kultur, og at han ikke har ret til at gøre det som udefrakommende.