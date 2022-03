Manden bag Lyngvild-udstilling fyret

Merete Lindstrøm Torsdag, 10. marts 2022 - 11:58

Efter måneders ophedet debat om den kommende udstilling med Jim Lyngvilds billeder af modeller i grønlandsk sælskind er Ilulissat Kunstmuseum klar til at slå dørene op for udstillingen på søndag.

Men størstedelen af udstillingen kommer ikke til at blive håndteret af Mads Mitchell, som har taget initiativ til udstillingen og stået for samarbejdet med Jim Lyngvild undervejs.

Onsdag aften har den daglige leder af museet fået en opsigelse fra kommunen med sidste arbejdsdag den 16. marts, hvor hans tre måneders prøvetid udløber.

- Det kommer som et chok, siger Mads Mitchell til Sermitsiaq.AG

Der har været høring

Men det er ikke uden forudgående indikationer, at fyringen kommer.

Kommunen har den 28. februar sendt en partshøring til den daglige leder med henblik på afskedigelse inden de tre måneders prøvetid.

I partshøringen har kommunen nævnt flere punkter, som omhandler leje af bil under tjenesterejse, bestilling af varer til muset uden godkendelse af nærmeste leder, ansættelse af en medarbejder uden godkendelse fra nærmeste leder samt beskyldning om, at museet har været lukket indenfor åbningstiden.

Mads Mitchell har sendt bilag og mailkorrespondance mellem ham og hans nærmeste leder tilbage til kommunen i partshøringen. Det fremgår her blandt andet, at der har været dialog om indkøb, som lederen har godkendt og at lederen har godkendt ansættelse af en medarbejder til rengøring af museet før den kommende udstilling. Der har også været dialog om sygemelding og at der skulle sætte skilt i døren på museet i den anledning.

Fyret på grund af samarbejdet

I fyringen onsdag fremgår det, at det sker ud fra en samlet vurdering af samarbejdet i prøvetiden. Der står også, at der er ”gjort op med” den gennemførte partshøring om bortvisning, som kommunen på grundlag af opsigelsen ikke vil gøre mere ved.

- Det er underligt, de kommer med en partshøring med fire punkter, som jeg tilbageviser, og at de så ender med at fyre mig for samarbejdsvanskeligheder, siger Mads Mitchell.

Sermitsiaq.AG har spurgt kommunaldirektør i Avannaata Kommunia, Nick Nielsen, om sagen. Han kan ikke udtale sig om personalesager, men afviser at fyringen på nogen måde hænger sammen med debatten om udstillingen med Jim Lyngvild.

- Jeg vil understrege, at vi er meget glade for det arbejde, Mads har lavet med Jim Lyngvild, og det støtter vi fuldt ud. Både kommunalbestyrelse, borgmester og alle andre støtter op om den kommende udstilling og har gjort det under hele den debat, der har været.

Fyringen sker ifølge kommunaldirektøren nu, fordi Mads Mitchells tre måneders prøveperiode på jobbet udløber 16. marts.