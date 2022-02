Naalakkersuisoq for Kultur: Kunst skal kunne skabe følelser og debat

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 23. februar 2022 - 11:51

Jim Lyngvilds seneste billeder med grønlandske modeller med sælskindstøj har skabt en stor debat. Debatten skaber polarisering om, hvem der egentlig må designe sælskindstøj med produkter fra Great Greenland.

Naalakkersuisoq for Kultur mener, at kunst der skaber debat er vigtig for vores samfund.

- Kunsten har den egenskab, at den kan påvirke vores følelser, og sommetider kan kunsten også starte debat. Kunsten kan således være en inspiration til, at vi som mennesker bliver mere nysgerrige på andre kulturer og lærer af hinanden, siger Naalakkersuisoq for Kultur, Peter Olsen til Sermitsiaq.AG.

Kunsten betyder noget for udviklingen

En anonym aktivist har startet en underskriftsindsamling, hvor målet er at boykotte samarbejdet mellem Great Greenland og Jim Lyngvild. Alle fra hele verden kan underskrive, og der er lige nu indsamlet i alt 1.664 underskrifter. Men kritikken af hvem der fortollker sælskind i kunstens tegn er forfejlet, mener Peter Olsen.

- For kunsten i Grønland til stadighed kan udvikle sig, er det vigtigt, at borgerne og kunstnere bliver introduceret til kunst i alle afskygninger, også fra udlandet, således at der kan hentes inspiration til den kunstneriske virksomhed i Grønland, understreger Naalakkersuisoq for Kultur.

Jim Lyngvild skal udstille på Ilulissat kunstmuseum og er lige nu i gang med en anden kommende udstilling i samarbejde med Great Greenland, hvor han bruger berømte grønlandske personer som modeller.

Naalakkersuisoq for Kultur understreger, at Naalakkersuisut er forpligtet til at fremme kunst både i landet og udenfor.

- Der foregår rigtig meget på kunstområdet, som jeg er meget begejstret for. Naalakkersuisut er forpligtede til at fremme kunstnerisk virksomhed i Grønland og grønlandsk kunst i udlandet. Derudover skal vi så vidt muligt sikre befolkningens adgang til et bredt og alsidigt udbud af grønlandsk kunst og kunstnerisk virksomhed fra udlandet, siger Naalakkersuisoq for Kultur.