Great Greenland fastholder samarbejde trods kritik

Thomas Munk Veirum Lørdag, 19. februar 2022 - 15:28

En billedserie fra den danske kunstner og designer Jim Lyngvild har de seneste dage skabt røre på de sociale medier. Billedserien viser inuit-modeller i forskellig beklædning af sælskind med fjer.



Kunstneren har lavet serien til en udstilling på Ilulissat Kunstmuseum, og skindet er stillet til rådighed af Great Greenland.



Nogle kritikere mener dog, at Jim Lyngvilds billeder er helt ved siden af:



- Vi ligner nogle klovne og nogle udstillingsdukker. Det er jeg imod, lyder det blandt andet fra Klaudia Petersen i tv-programmet Go Aften Live på TV2.

- Har ikke forstået kernen

Klaudia Petersen fortæller videre i TV2-programmet, at hun mener, at Jim Lyngvild fremstiller grønlændere som noget eksotisk, og at kunstneren ikke har forstået kernen af grønlandsk kultur.



Jim Lyngvild siger selv, at billederne er lavet med stor ydmyghed og kærlighed til Grønland.



Det selvstyreejede Great Greenland fastholder samarbejdet med Jim Lyngvild på trods af debatten, fortæller bestyrelsesformand Juliane Henningsen.

- Jim Lyngvild er en fortaler for brugen af sælskind i et dansk miljø, hvor han er med til at markedsføre mode med sælskindsdesign. At han laver andre ting er ikke noget, vi har indflydelse på, men vi lytter til diskussionerne, siger Juliane Henningsen.

Hvorfor en dansk kunstner?

I TV2-programmet stiller Klaudia Petersen spørgsmålstegn ved, hvorfor en dansk og ikke en grønlandsk designer har fået opgaven med at promovere sælskind for Great Greenland.

Spørgsmål: Hvorfor har I ikke valgt en grønlandsk designer til opgaven?

- Great Greenlands vigtigste mission er skabe salg af sælskind for bibeholdelsen af bæredygtig sælfangst. Hvis henvendelsen var kommet fra en grønlandsk designer, havde vi også sagt ja.

- Vi indgår i alle samarbejder, der giver værdi for virksomheden.

- Risikere at drukner i hadefuld retorik

Spørgsmål: Synes du stadig samarbejdet med Jim Lyngvild giver værdi for Great Greenland?

- Ja, jeg synes, det giver mening. Jeg tager afstand fra tonen i debatten. Vi skal være bedre til at debattere på en sober måde, ellers drukner debatten i en hadefuld retorik. Vi lytter til kritikken og bruger den til at gøre Great Greenland endnu bedre, siger Juliane Henningsen.

I opslaget herunder kan man se nogle af Jim Lyngvilds billeder, der er årsag til debatten: