Udskudt retssag mod tidligere KNI-direktør gennemføres til februar

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 16. december 2021 - 09:32

Sagen mod Peter Grønvold Samuelsen, der er tiltalt for blufærdighedskrænkelser mod fem kvinder er blevet sat til behandling i Qeqqata Kredsret i dagene 1. og 2. februar.

Det bekræfter Peter Grønvold Samuelsens forsvarer Finn Meinel.

Sagen skulle have fundet sted den 1. og 2. december, men blev udskudt, da både forsvarer og anklager i sagen var strandet i Nuuk på grund af udfordringer i luftfarten.

Nu kommer sagen for retten to måneder senere end planlagt. Peter Grønvold Samuelsens forsvarer, Finn Meinel har overfor Sermitsiaq.AG oplyst, at hans klient nægter sig skyldig i alle anklagerne.

- Det er som det er. Jeg regner med, at retten fandt de tidligste tidspunkter, så sagen kunne komme for retten hurtigst muligt. Vilkårene er sådan her i landet, siger Finn Meinel til Sermitsiaq.AG og fortsætter:

- Vi har frifindelsespåstand fra vores side. Og vi håber og regner med, at retten finder frem til samme påstand, siger han.

Anmeldt i marts

Tilbage i marts 2021 valgte flere kvinder, der var og havde været ansat i KNI A/S at politianmelde Peter Grønvold Samuelsen for blufærdighedskrænkelser.

Anmeldelsen har ført til tiltale for i alt fem forhold, der omhandler blufærdighedskrænkelser.

Sermitsiaq.AG vil følge retssagen mod tidligere KNI-direktør Peter Grønvold Samuelsen.