KNI-kvinder: Sådan foregik sexchikanen

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 30. marts 2021 - 11:33

Peter Grønvold Samuelsen er politianmeldt for blufærdighedskrænkelse. Forud for topdirektørens beslutning om at opsige sit job i KNI, har Sermitsiaq.AG gennem en større afdækning været i kontakt med 10 tidligere ansatte på KNI’s hovedkontor i Sisimiut.

Beretningerne afslører en adfærd, hvor der tegner sig et billede af en direktør, der har misbrugt sin status som chef over for sine ansatte i et af Grønlands største selskaber.

Kvindernes fortælling står i skærende kontrast til Peter Grønvold Samuelsens egen udlægning, hvor han fastslår, at han tager ”afstand fra enhver sexchikane”, og at han ikke har ”berørt folk på en upassende måde”.

Utilregnelig

Kvinderne ønsker ikke at stå frem ved navn, da de er bange for, hvad det kan få af konsekvenser fra Peter Grønvold Samuelsens side, da de betegner ham som utilregnelig. Sermitsiaq.AG kender kvindernes identitet og har valgt i denne sag at efterkomme ønsket om anonymitet på grund af sagens alvor.

Den grænseoverskridende adfærd har stået på i flere år og midt i arbejdstiden.

En kvinde fortæller:

- En morgen mødte jeg ind på kontoret, hvor jeg troede, jeg var den første. Det viste sig, at den administrerende direktør lurede og gik stille mod mig bagfra. Så kneb han omkring min ryg og mine bryster. Jeg fik et chok og vendte mig hurtigt om. Han sagde, at han troede, at jeg var yyy (navn anonymiseret, red.), og gik igen. Jeg ligner overhovedet ikke hende. En anden dag kom han listende bagfra. Han nåede at snuse på min nakke og hals og rørte min hals med sine læber. Det var ikke behageligt, og det sagde jeg til ham. Han grinte ad mig.

Hånden under blusen

En anden kvinde forklarer, hvordan Peter Grønvold Samuelsen flere gange har været grov over for hende.

- Når jeg ikke er opmærksom på, at han går rundt på arbejdspladsen, kan han finde på at røre mig bagfra. Nogle gange har han haft sin hånd inde under min bluse for at røre mig lige neden under min bh. Engang da han gik rundt på arbejdspladsen, gik han over til mig og begyndte at røre mig i håret, mens han spurgte mig, om min mand gjorde det samme. Han spurgte ind til, hvordan min mand rører ved mine bryster, og hvad min mand gør ved mig dernede (kønsdele, red.), og han stak sin tunge ud op til flere gange. Han sagde, hvis jeg ønsker den slags opmærksomhed, så vidste jeg, hvor hans kontor lå, og at hans dør var åben.

Andre kvinder fortæller, at de har overværet, hvordan nogle af deres kvindelige kollegaer er blevet befamlet, og hvor det var tydeligt, at offeret fandt det ubehageligt. Der var således ikke tale om få og enkeltstående eksempler på fysisk berøring, men mange, fremgår det af de 10 kvinders fortællinger om deres tid på KNI-hovedkontoret.

Betændt arbejdsmiljø

Det fremgår også af beretningerne, at arbejdsmiljøet på hovedkontoret er meget betændt, fordi man ikke tør stole på nogen og dele sine ubehagelige oplevelser. Eksempelvis har de ikke turdet gå til HR-afdelingen for at få hjælp, fordi ”HR-afdelingen er i lommen på direktøren”, som flere udtrykker det.

En tredje kvinde lister kortfattet følgende forhold op, som har medført, at hun har fået senfølger i form af hjertebanken, hår, der falder af, akne af stress, gråd, søvnløshed og usikkerhed om egen formåen:

- Uønskede berøringer eksempelvis i nakke og talje. Sjofle vittigheder og kommentarer: hvad skete der i nat. Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner. At blive råbt ad og latterliggjort. Frygt for hans råben og skrigen. Frygt for hans uforudsigelighed: det ene øjeblik kan han smile, og i det andet sekund kommer der et raseriudbrud.

Beklager og undskylder

Peter Grønvold Samuelsen har oplyst, at han ”beklager” og ”undskylder uforbeholdent, hvis jeg måtte have haft skyld i, at nogen havde følt sig ubehag eller følt sig krænket”.

Det undrer imidlertid flere af kvinderne, at Peter Grønvold Samuelsen i sin forklaring til Sermitsiaq.AG står frem og fortæller, at han har iværksat et arbejde, der skal komme sexisme, hård tone, værkstedshumor, halvlumre kommentarer og bagtaleri til livs.

- Det er netop, hvad direktøren selv har været eksponent for, fastslår en af de forurettede kvinder dagen efter direktørens exit fra KNI.