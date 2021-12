Peter Grønvold Samuelsen-sag udskudt

Merete Lindstrøm Onsdag, 01. december 2021 - 09:45

Retssagen mod Peter Grønvold Samuelsen, der står tiltalt for blufærdighedskrænkelser i fem tilfælde, var berammet til at finde sted ved Qeqqa Kredsret i Sisimiut i dag klokken 11.00 og i morgen den 2. december klokken 9.00.

Men Kredsdommer Louise Skifte har her til formiddag oplyst, at sagen er udskudt, da flere vigtige personer i retssagen ikke er nået frem til Sisimiut.

Det fremgår endnu ikke, hvornår retssagen vil begynde.

Nægter sig skyldig

Tilbage i marts i år valgte flere kvinder, der var og havde været ansat i KNI A/S at politianmelde Peter Grønvold Samuelsen for blufærdighedskrænkelser.

Anmeldelserne har ført til tiltale for i alt fem forhold, der omhandler blufærdighedskrænkelser.

I samtlige forhold er det et gennemgående træk, at direktøren skulle have befamlet kvinderne på forskellige steder på kroppen inden for en periode fra januar 2016 og frem til februar 2021, fremgår det af anklageskriftet, som Sermitsiaq.AG har fået aktindsigt i.

Peter Grønvold Samuelsen har allieret sig med forsvarsadvokaten Finn Meinel, og der vil blive indkaldt vidner i sagen. Finn Meinel har tidligere oplyst til Sermitsiaq.AG, at hans klient nægter sig skyldig i anklagerne.