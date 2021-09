Mikael Petersens sidste dag i retten

Merete Lindstrøm Torsdag, 09. september 2021 - 09:29

Mikael Petersen ser mere alvorlig ud, end han gjorde første gang sagen var for retten i Sermersooq Kredsret i februar. Der er dog også overskud til smil og hilsner til folk på gangen og i retsal tre, hvor sagen kører.

Dagen begynder med tekniske udfordringer med at få forbindelse til et vidne i Odense og på samtalen mellem den anklagede og hans forsvarer fremgår det, at der er problemer med at få kontakt til Kim Kielsen, som øjensynligt skal vidne i dag.

LÆS OGSÅ: Vidneforklaringerne er begyndt i sag mod Mikael Petersen

Mikael Petersen har flere gange før og under sagen fremsat den påstand, at alle anklager mod ham bunder i et ønske fra politiske modstandere om at vælte daværende formand for Siumut, Kim Kielsen som formand for partiet.

Måden at gøre det på, skulle altså være ved at slippe af med Mikael Petersen, lyder forklaringen.

Sidste punktum på vej

Når dommen afsiges senere i dag, er det med al sandsynlighed et sidste punktum i en lang sag, der tog sin begyndelse, da ti kvinder sendte et brev til Siumuts partiledelse om, hvad de mente var seksuelle krænkelser begået af Mikael Petersen.

Fire af kvinderne valgte sidenhen at politianmelde Mikael Petersen. Politiet rejste efterfølgende tiltale efter Kriminallovens § 84. stk. 1 om blufærdighedskrænkelse. Fire tiltaleforhold som Mikael Petersen blev fundet skyldig i af kredsretten i februar, hvor han blev dømt 60 dages ubetinget anstalts anbringelse. En dom som han ankede øjeblikkeligt.

09.19 kommer vidnet vidnet endelig igennem på en dårlig forbindelse med rungen og ekko og sagen kan begynde.

Anklageskriftet

Hold da op nogle bryster … læber som må være gode til at sutte” og ”hvordan mon det ville være at tage lille … bagfra” Det er blandt de verbale blufærdighedskrænkelser, som Mikael Petersen står tiltalt for.

Ud over de verbale krænkelser, indeholder anklageskriftet også anklager om fysiske blufærdighedskrænkelser som befamling af balder, lår og andre dele af kroppen samt i flere tilfælde med en kuglepen at have løftet kvinders bryster, mens han efter sigende skulle have stønnet dem i ørerne og sagt grænseoverskridende ting.