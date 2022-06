U19 futsal: Nyt nederlag til Grønland trods flot spil

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 23. juni 2022 - 09:06

I disse dage deltager det grønlandske U19-landshold i futsal ved turneringen 'Futsal Week', som spilles i Kroatien.

Tirsdag tabte holdet 1-10 mod en stærk ukrainsk mandskab, mens de spillede anden puljekamp onsdag mod Ungarn.

Efter 0-0 i pausen scorede Grønland det første mål af kampen i starten af anden halvleg. William Gantzhorn scorede sit andet mål i mesterskaberne, og holdet tilspillede sig flere chancer efterfølgende. Men i slutningen af kampen scorede Ungarn tre mål, som betød, at det grønlandske hold tabte 1-3.

Manglede effektivitet foran målet

Landstræner for U19-landsholdet John Eldevig så klare forbedringer i kampen i forhold til første kamp mod Ukraine.

LÆS OGSÅ: U19-futsal: Grønland tabte stort til Ukraine

- Vi spillede os frem til den ene store chance efter den anden, dog manglede vi koldblodighed og effektivitet foran mål. Desuden holdt vi Ungarn væk fra chancer, takket være stor arbejdsindsats, taktisk disciplin og enorm vilje i nærkampene, siger han til Sermitsiaq.AG.

Dyr fejl

Holdet kom foran med 1-0 i starten af anden halvleg, og det så længe ud til, at holdet kunne vinde kampen.

- Ungarn udlignede på vores første fejl i kampen, sent i anden halvleg. Vi fortsatte med at komme til store chancer, én mod en med målmanden, men bolden ville ikke ind. I slutningen får Ungarn et frispark lige udenfor feltet, som ikke var et frispark, men de udfører en rigtig god gennemspillet kombination, som de scorer på. Vi presser på, for at udligne, men de fanger os i en kontra, hvor de scorer til slutresultatet, fortæller John Eldevig.

Ros fra portugisisk træner

Han siger, at cheftræneren og hans assistent fra den portugisiske topklub Braga var med som konsulenter på turen og deres eneste kommentar lige efter kampen var: Amazing.

- Senere på aftenen nævnte de, at det eneste vi mangler er rutine, for vores potentiale er enormt, lyder det fra John Eldevig.

LÆS OGSÅ: Futsal: U19 landshold møder Ukraine i stor turnering

Nederlaget mod Ungarn betyder, at holdet ikke kan nå at kvalificere sig til semifinalerne. I den sidste puljekamp møder holdet det japanske U19-hold, som spillede 4-4 mod Ukraine onsdag.

Der er fridag fredag, mens placeringskampene spilles i weekenden.