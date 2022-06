U19-futsal: Grønland tabte stort til Ukraine

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 22. juni 2022 - 08:55

Et godt spillende ukrainsk U19-mandskab vandt hele 10-1 tirsdag mod det grønlandske U19-landshold ved ’Futsal Week’, der spilles i den kroatiske by, Poreč.

Det blev en skrækkelig første halvleg for det grønlandske hold. Efter blot ti sekunder af kampen var holdet bagud 1-0. Det ukrainske hold dominerede første halvleg totalt, og producerede masser af store chancer.

Efter de første 20 minutter var det ukrainske hold foran med 9-0.

Fik bedre fat i anden halvleg

I anden halvleg spillede det grønlandske hold bedre, og var i stand til at tilspille sig nogle chancer. Men undervejs i anden halvleg scorede Ukraine til 10-0 og det var først i slutningen af kampen, at Grønland fik sit enlige mål, scoret af William Gantzhorn.

Klassemandskab

Landstræner for U19-landsholdet John Eldevig fortæller til Sermitsiaq.AG, at det ukrainske hold heldigvis ikke var for begrænset på grund af krigen.

- Jeg snakkede med Ukraines delegation mandag, hvor jeg forhørte mig om deres betingelser for futsal. De sagde at de bor i den vestlige del af landet, hvor de ikke er så påvirket af krigen og at de har alle deres spillere til rådighed.

Det ukrainske hold bliver præsenteret som European Powerhouse i U19-sammenhæng, det vil sige, at de er et af de bedste hold i Europa.

Højt tempo

I kampen indkasserede Grønland altså fem mål efter fem minutter på grund af fejl, både i åbent spil og dødbolde.

- Så det var op ad bakke resten af halvlegen, hvor spillere også skulle vænne sig til det ekstremt høje tempo kampen blev spillet i. Vi var bagud 9-0 i halvlegen. Vi brugte pausen til at sætte fokus på de fejl, vi lavede og blev enige om, at vi skulle give alt hvad vi havde i os og vise os fra den bedste side, fortæller John Eldevig.

Ros til spillerne

- Kampen var helt lige i 2.halvleg, som også sluttede 1-1, så vi samlet tabte 10-1. Jeg er fortrøstningsfuld baseret ud fra 2.halvleg, hvor vi spillede lige op med et af de bedste hold i Europa. Deres træner anerkendte også vores 2. halvleg, hvor han roste vores indstilling og gejst på trods af, at vi var bagud med 9-0, siger han.

- Med tanke på at det var vores første landskamp nogensinde, endda imod så en stærk modstander, så var indsatsen mere end godkendt. Jeg forventer en mere lige kamp imod Ungarn onsdag, så længe at vi holder niveauet fra 2.halvleg, lyder det fra landstræner John Eldevig.

Kamp mod Ungarn

Onsdag spiller Grønland ny kamp, hvor det gælder Ungarn klokken 14.45 grønlandsk tid.

I sidste puljekamp møder Grønland det japanske U19-hold. Fredag er der hviledag, mens placeringskampene spilles i weekenden.

Kampene kan ses på Futsal Weeks Facebook-side ved at trykke her