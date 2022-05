Futsal: U19 landshold møder Ukraine i stor turnering

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 23. maj 2022 - 15:46

Landstræner for U19-landsholdet John Eldevig har udtaget 16 spillere til Futsal Week U19 Summer Cup, der spilles i den kroatiske by, Poreč.

Det grønlandske U19-landshold er havnet i Pulje B, og skal møde Ukraine, Japan og Ungarn. I Pulje A spiller Spanien, Polen, Slovenien og Tyrkiet. De to bedste hold går videre til semifinalerne.

Det grønlandske U19-landshold indleder turneringen 21. juni, hvor holdet møder det ukrainske U19-mandskab. Det ukrainske landshold deltager ved turneringen, selvom landet er i krig mod Rusland.

Stærke hold

Det er første gang, det grønlandske U19 landshold skal spille mod hold fra andre lande end Danmark og landstræner John Eldevig ser frem til kampene.

- Sidste år spillede vi mod de to sidste års danske mestre for U19 samt tidligere mestre. Vi vandt mod de danske mestre, mens vi spillede lige op med det andet hold. Den her gang skal vi spille mod store nationer, siger han til Sermitsiaq.AG. På seniorplan er Ukraine og Japan er blandt de 15 bedste i verden.

Han er fortrøstningsfuld før holdet afrejse til Kroatien.

- Vi spillede 2-2 mod herrelandsholdet, da vi spillede mod dem i weekenden. Men i kampen manglede vi fire spillere på vores hold, da de spiller i A-landsholdet, men dem får vi tilbage på holdet i Kroatien. Men jeg er sikker på, at vi nok skal levere gode resultater, fremhæver John Eldevig.

Møder ukrainsk U19-mandskab

Første kamp mod det ukrainske U-landshold bliver specielt.

- Jeg er glad for, at de ukrainske spillere får lov til at spille ved turneringen, på trods af situationen i deres hjemland. Jeg håber, at de ikke bliver præget af krigen, og at de stiller op med deres stærkeste hold. Men det er svært ikke at tænke på, at der er krig i Ukraine, siger han.

Succeskriteriet for det grønlandske U19-landshold bliver, at alle kæmper til det sidste, landstræneren håber på at se, hvor det er, holdet kan forbedre sig.

- Jeg håber lidt på, at vi kan nå semifinalen i turneringen, men det vil kræve, at vi slår enten Japan eller Ukraine. Jeg er dog lidt usikker på, hvor gode de andre hold er, da det har været svært at samle materiale om vores kommende modstandere. Jeg har endda prøvet at indsamle informationer på ukrainsk og på japansk, men det er ikke lige til, fortæller landstræneren.

Stor udvikling

Det grønlandske U19-landsholdets største styrke er, at spillerne er tekniske stærke og hurtige på banen.

- Vi har forbedret os meget på det taktiske plan. Vi startede op først sidste år, hvor vi har haft tre samlinger i alt. Spillerne udvikler sig utroligt meget, og de har jo futsal på modermælken modsat A-landsholdet. Niklas Kleist og William Gantzhorn på vores hold er allerede profiler i A-landsholdet. Jeg forventer mig meget af dem, vi skal bare bevise vores værd som et hold, og det er vi ved at få styr på, lyder det fra John Eldevig.

Futsal Week U19 Summer Cup starter 21. juni, mens placeringskampene spilles 26. juni.

Her er truppen, der er udtaget til turneringen: