Tuukkaq tilbage på vingerne efter "parkerings-skade"

Thomas Munk Veirum Mandag, 12. juni 2023 - 11:52

Det var 23. maj, uheldet skete. I Københavns Lufthavn stødte Air Greenlands atlantfly vingerne sammen med et andet fly under en parkering, og den ene vinge blev beskadiget.

Dagen efter måtte Air Greenland melde, at flyet blev taget ud af drift, og senere måtte direktør Jacob Nitter Sørensen fortælle, at det voldte vanskeligheder at skaffe den rette reservedel, så flyet kunne komme tilbage på vingerne.

Men nu er der godt nyt. Air Greenland skriver på Facebook, at Tuukkaq nu er meldt klar og bliver sat i drift mandag.

- Vores teknikere fik endelig reservedelen, et krængeror, sent fredag aften og har arbejdet på højtryk, skriver Air Greenland.

Heldige at kunne chartre andet fly

Flyselskabet skriver om uheldet, at det skete, mens flyet blev trukket ud af en hangar af Air Greenlands handlingsselskab i København.

Uheldet betød, at dens krængeror måtte udskiftes, hvilket i sig selv ikke tager så lang tid, men udfordringen har været at skaffe den nødvendige reservedel.

Ifølge Air Greenland er reservedelsmangel et generelt problem i luftfartsbranchen og flere flyselskaber har fly ude på grund af skader og mangel på reservedele.

- Vi har været så heldige at kunne chartre erstatningsfly til vores operation på Atlantruten, mens Tuukkaq har været ude af drift. Det er ikke alle flyselskaber, der er lige så heldige i denne tid. Nu kan vi så glæde os over, at den er tilbage på ruten fra i morgen mandag, og så håber vi bare, at vejrguderne også er med os, skriver Air Greenland.