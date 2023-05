Atlantflyet involveret i uheld i København

Merete Lindstrøm Onsdag, 24. maj 2023 - 08:59

Uheldene hagler ned over Air Greenland. Efter et strejkevarsel fra Dansk metal tidligere på ugen, der sætter sommertrafikken under pres, skete der tirsdag et uheld med Air Greenlands nye Airbus A330neo Tuukaaq.

Efter flyet er landet i København tirsdag og alle passagerer er kommet ud, skal folkene fra Aviator som sædvanligt buksere flyet ind i hangaren for natten. Desværre rammer de et SAS-fly undevejs, hvilket resulterer i en skade på Tuukkaqs vinge.

- Skaden ser ikke voldsom ud, men alt skal selvfølgelig være i orden, så vi ikke går på kompromis med sikkerheden, fortæller Air Greenlands Kommunikationschef Kathja Vahl til Sermitsiaq.AG

Heldigvis kun skade på materiel

Hun understreger, at der ikke var personskade i forbindelse med uheldet og forklarer, at Airbus skal tages med i processen omkring reparation.

- Det er ikke bare noget man bare lige kan reparere. Tuukkaq er foreløbigt groundet til lørdag og til vi finder ud af, hvordan vi får repareret skaden.

Onsdag er der som bekendt ingen flyvninger med Tuukkaq over Atlanten fra København, og Air Greenland arbejder nu på højtryk for at finde et erstatningsfly til afgangen i morgen torsdag.

- Vi forventer og håber meget at få fundet en løsning så hurtigt som muligt. Kunderne må gerne holde øje med hjemmesiden for mere information, siger Katja Vahl.