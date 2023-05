Strejke truer sommertrafikken - igen

Anders Rytoft Mandag, 22. maj 2023 - 17:55

Dansk Metal udsender andet strejkevarsel, som betyder, at der kan igangsættes en strejke 23. juni, hvis der ikke er opnået enighed inden.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Air Greenland.

I april sidste år indgik Air Greenland og Dansk Metal en overenskomst efter et længere forhandlingsforløb, der endte i Forligsinstitutionen. Det skete efter, at Dansk Metal havde varslet strejke op til påsketrafikken. Her aftalte parterne, at mødes igen i 2023 for udelukkende at forhandle lønnen for Dansk Metals medlemmer, herunder Air Greenlands flymekanikere.

Dansk Metal har afvist de forslag til lønstigninger, Air Greenland har tilbudt, skriver flyselskabet.

- Kræver en helt urimelig lønstigning

HR-direktør Mads Barlach Christensen, der er Air Greenlands forhandlingsleder, er ærgerlig over varslet, fordi de omtalte medarbejdere ifølge ham har gode forhold.

- Vi har med en medarbejdergruppe at gøre, som i forvejen har rigtigt gode lønforhold. Vi har ovenpå det tilbudt en meget favorabel stigning i lønnen som er højere, end hvad andre faggrupper på det grønlandske arbejdsmarked har fået. Vi mener at tilbuddene sikrer Dansk Metals medlemmer flere år frem blandt andet i forhold til inflationen i Grønland og vil skabe ro for både medarbejderne og Air Greenland i de kommende år, siger han og tilføjer:

- Der er kun et sted, vi kan hente den yderligere lønstigning, Dansk Metal stiller krav om – og det er i de billetpriser, som kunderne skal betale. Forhandlingslederen oplyser, at Dansk Metal har krævet lønstigninger for et år, som svarer til det som andre faggrupper har fået over tre til fire år.

Begge parter indkaldes

Sidste år var der optakt til konflikt flere gange i Air Greenland.

I første omgang var det altså Dansk Metal og anden gang op mod sommerferien handlede det om kabinepersonalets overenskomst, der ikke kunne findes enighed om.

Air Greenland afventer nu en indkaldelse fra Forligsinstitutionen, som forventes at indkalde begge parter til forhandlinger for at forsøge at finde en løsning inden strejken træder i kraft.

- Vi ved, at hvis strejken bliver en realitet, så påvirker det store dele af vores samfund. Dansk Metal rammer et tidspunkt, hvor mange kunder har planlagt ferie og mange forældre glæder sig til at se deres børn, som er på efterskole- eller uddannelsesophold og skal hjem. Dansk Metal kunne faktisk ikke vælge et dårligere tidspunkt for deres strejkevarsel, mener HR direktøren.

Lemper billetbetingelserne

Air Greenland arbejder på at kunne lempe billetbetingelserne og gøre det tydeligt, hvordan kunderne kan forholde sig uanset, om der bliver strejke eller ej.

- Det skal dog understreges, at vi fortsat håber at kunne nå til enighed med Dansk Metal og dermed afværge strejken, understreger HR Direktøren.

Air Greenland melder yderligere information ud snarest muligt.