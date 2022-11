Air Greenland om strejkevarsel: Kan ramme juletrafikken

Thomas Munk Veirum Mandag, 21. november 2022 - 09:17

Overenskomsten mellem Air Greenland og kabinepersonalet udløb allerede 31. december sidste år, og siden har parterne forhandlet om en ny.

Forhandlingerne har dog været resultatløse, og Air Greenland har nu modtaget et første strejkevarsel fra kabinepersonalets fagforening Flyvebranchens Personale Union, FPU, oplyser Air Greenland i en pressemeddelelse.

Ifølge Air Greenland har virksomheden lagt flere tilbud på bordet, som er blevet afvist af modparten. Luftfartsselskabet giver dog også udtryk for, at det har et ønske om at holde igen på udgifterne af hensyn til udviklingen med de nye internationale lufthavne, hvor Air Greenland ventes at få konkurrence fra andre selskaber.

Air Greenland: Lønstigning mod mere fleksibilitet

Forhandlingsleder for Air Greenland, HR-direktør Mads B. Christensen, udtaler, at målet har været, at lønningerne i Air Greenland skal være konkurrencedygtige på den lange bane.

- Og da de overenskomster vores medarbejdere er ansat på, allerede er i den pæne ende af branchen i dag, har det selvfølgelig gjort forhandlingerne med FPU ekstra vanskelige.

- Det konkrete udspil fra vores side indeholder en realistisk lønstigning mod at vi opnår mere fleksibilitet i arbejdsplanlægningen, end det vi har i dag, siger Mads B. Christensen.

Hvis konflikten udvikler sig, kan den ramme juletrafikken forudser direktør Jacob Nitter Sørensen.

Kan true juletrafikken

- Efter to år, hvor vores rejsende har oplevet store forstyrrelser i deres juleferier grundet Corona, så står vi nu i en situation, hvor andet strejkevarsel fra FPU meget vel kan risikere at ramme os midt i juletrafikken igen, hvilket jeg er rigtig ærgerligt over.

- Jeg håber selvfølgelig, at vi finder en forhandlingsløsning og dermed undgår konflikt, siger Jacob Nitter Sørensen.

Ifølge Air Greenland vil der gå 7 dage til konflikten træder i kraft, når FPU sender andet strejkevarsel, medmindre der opnås en aftale i Forligsinstitutionen.

Anden strejketrussel i år

Hvis der kommer en strejke aflyser Air Greenland alle flyvninger og tilbyder refundering eller ændringer af billetterne.

Sermitsiaq.AG arbejder på en kommentar fra Flyvebranchens Personale Union.

Tidligere i år var der også optakt til konflikt i Air Greenland. Her var det Dansk Metal, der varslede, at flymekanikere ville strejke for en bedre overenskomst.

De to parter forhandlede dog en løsning på plads i Forligsinstitutionen.