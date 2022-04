Luftfart konflikten er afblæst

Merete Lindstrøm Lørdag, 02. april 2022 - 18:53

Påskerejserne er reddet, efter at Air Greenland og Dansk metal lørdag er blevet enige om lønvilkår i en ny overenskomstaftale. Det oplyser Air Greenland i en pressemeddelelse. Det er overenskomst for flymekanikerne, der har været til forhandling.

Da parterne havde svært ved at mødes var der varslet strejke fra medarbejdernes side fra 9. april og Air Greenlands modsvar var en advarsel om lockout af flere medarbejdere. Men alt det er nu afblæst og flyende vil fortsat gå i luften over påske.

Parterne ønsker ikke at udtale sig om indholdet af den nye aftale, men udtrykker at de er glade for at de med bistand fra Forligsinstitutionen er kommet i mål med en aftale, lyder det i pressemedelsen.

Begge parter udtaler, at det til trods for adskillige forhandlinger og det lange forhandlingsforløb, nu sidst med 24 timer i forligsinstitutionen, er lykkedes at holde forhandlingerne konstruktive og i en god tone.