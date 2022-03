Air Greenland: Konflikt vil ramme samfundet hårdt

Thomas Munk Veirum Onsdag, 16. marts 2022 - 13:44

- De krav, som Dansk Metal er fremkommet med, harmonerer ikke med Air Greenlands ambition om at have konkurrencedygtige priser på flybilletter, også når de nye landingsbaner står klar.

Det skriver Air Greenland i en pressemeddelelse.

Luftfartsselskabet reagerer på nyheden om, at Dansk Metal har udsendt et konfliktvarsel mod atlantruten gældende fra 9. april.

Air Greenland har reageret ved at lockoute alle Dansk Metals medlemmer, der arbejder i Air Greenland per 11. april.

- Tager udgangspunkt i danske forhold

Strejken vil dermed lamme størstedelen af flytrafikken i landet lige før påske.

Air Greenland siger, at man ikke kan genkende Dansk Metals udlægning om, at selskabets udspil giver en reallønsnedgang:

- Vi konstaterer, at Dansk Metal tager udgangspunkt i de danske arbejdsmarkedsforhold. Dette til trods for at samtlige medarbejdere arbejder i Grønland. Air Greenland har rent faktisk tilbudt en reallønssikring svarende til udviklingen herhjemme. I øvrigt svarende til de aftaler, som vi allerede for nyligt har indgået med vores ansatte under blandt andet SIK. Oveni har Air Greenland også tilbudt attraktive arbejdsordninger til gavn for begge parter, skriver Air Greenland i pressemeddelelsen.

Giver fagforening skylden for total nedlukning

Onsdag forklarede Dansk Metal til Sermitsiaq.AG, at man havde varslet strejke for to medarbejdere, der servicere atlantflyet Norsaq. Årsagen til det var ifølge fagforbundet, at passagerer alternativt kan flyve over Island til Grønland.

Men Air Greenland giver Dansk Metal skylden for, at hele flytrafikken bliver lammet:

- Når Dansk Metal vælger at lukke ned for lufttrafikken mellem Grønland og Danmark, så ved Dansk Metal godt at konsekvensen også vil få afgørende indvirkning på flytrafikken i landet. Halvdelen af passagererne og stort set al fragt og post, samt visse fødevarer og medicin kommer fra Atlanttrafikken, og er dermed af vital betydning, både økonomisk og samfundsmæssigt, skriver Air Greenland.

Konflikt med dårlig timing

- På den baggrund har Air Greenland valgt at lockoute alle Dansk Metals medlemmer, som arbejder i Air Greenland, fordi det vil være økonomisk uansvarligt at fortsætte med at betale løn til medarbejdere, der alligevel ikke kan arbejde, begrunder Air Greenland.

Luftfartsselskabet håber at kunne undgå konflikten:

- Særligt da den ellers risikerer at træde i kraft umiddelbart inden og hen over påsken, hvor både Grønlandsmesterskaber og familiesammenkomster i hele landet topper. En konflikt i denne periode vil ramme hele vores samfund særligt hårdt.

Sermitsiaq.AG har spurgt Mads B. Christensen, HR direktør i Air Greenland om, hvordan selskabet mener at kunne sikre medarbejderne mod en reallønsnedgang de kommende år:

Har lavet aftaler med andre forbund

- Vi har kigget tilbage på udviklingen de sidste fire år i Grønland. Det er det, vi prøver at indgå en aftale på grundlag af. Dansk Metal kigger på udviklingen i Danmark, og hvad der ligger i pipeline her. Men medarbejderne er ansat i Grønland og ikke i Danmark.

- Ingen af os kan spå om, hvad der kommer til at ske med priserne, siger Mads B. Christensen.

Han siger videre, at Air Greenland allerede har indgået overenskomster med SIK og HK, der har godtaget argumenterne om, at Air Greenland skal være konkurrencedygtig, når de nye lufthavne åbner, og der forventes konkurrence fra internationale luftfartsselskaber.

- De fagforbund kan godt se, hvilken fremtid vi ser ind i. Udviklingen på resten af arbejdsmarkedet ligger heller ikke fjernt fra, hvad vi har tilbudt Dansk Metal. Det er meget inden for skiven i forhold til, hvad der foregår i Grønland, siger Mads B. Christensen.