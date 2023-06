Jacob Nitter: Usikkert hvornår Tuukkaq er på vingerne igen

Kassaaluk Kristensen Fredag, 02. juni 2023 - 10:01

Der er ingen reservedele på markedet til Air Greenlands nye atlantflyver, Tuukkaq, der har tre måneders jubilæum denne måned.

Tuukkaq der overtog hele atlantruten efter Norsaq i midten af marts, hvor den spirtny blev leveret fra fabrikken i Frankrig, står stille efter at have været involveret i et uheld med et anden fly i Kastrup sidste uge.

Air Greenland arbejder netop nu for at få leveret reservedele til Tuukkaq fra Airbus-fabrikken i Frankrig. Men det kan tage lang tid, fortæller administrerende direktør, Jacob Nitter Sørensen til Sermitsiq.AG.

- Det er ikke muligt at sætte en tidsplan for, hvornår vi får reservedelene, så Tuukkaq kan komme i drift igen. Indtil videre indlejer vi en anden fly, så atlanttrafikken kan opretholdes, siger administrerende direktør i Air Greenland, Jacob Nitter Sørensen.

Han fortæller, at de nødvendige reservedele enten skal laves fra bunden eller tages fra produktionen af en anden flyver i fabrikken, og at dialogen med Airbus er i gang.

Marked helt tømt

Grunden til, at der ikke er reservedele klar til Tuukkaq på markedet er, at det er svært at skaffe dem på verdensplan. Det skyldes eftervirkninger fra Covid-19-pandemien og den igangværende konflikt mellem Rusland og Ukraine. Jacob Nitter Sørensen oplyser, at det er et generelt problem med at skaffe reservedele på grund af ressourcemangel på verdensplan.

Imens må Air Greenland væbne sig med tålmodighed og leje fly:

- Alternativet er, at vi helt stopper flyvningen mellem København og Kangerlussuaq, og det vil vi helst ikke have. Det er en meget uheldig situation, men det er heldigvis nemmere at leje fly ved nødstilfælde, siger han.

Stor regning venter

Af forretningsmæssige årsager kan Air Greenland ikke oplyse hvad prisen for leje af erstatningsflyer er, mens Tuukkaq stårstille. Det skyldes, at der forhandles lejepris hver gang, et ny fly skal lejes ind, og at operatørerne arbejder på at få den bedst mulige pris per gang.

- Men jeg kan allerede nu sige, at det bliver en dyr regning, set i lyset af, at vi ikke ved hvornår Tuukkaq kommer i drift. Selvfølgelig kommer vi til at have ekstraomkostninger på grund af uheldet, men på længere sigt forventer jeg ikke, at det vil gå ud over billetpriserne, forsikrer den administrerende direktør.

A330-900neo fra Air Belgium skal flyve passagerer mellem Kangerlussuaq og Kastrup indtil videre frem til den 3. juni.