500 passagerer forsinket på grund af storm

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 31. maj 2023 - 15:33

Der er udsendt et stormvarsel for Nuuk omkring klokken 13.00 onsdag.

Det betyder, at Air Greenlands fly må blive på jorden, hvilket resulterer i forsinkelser over hele Vestkysten.

Omkring 500 passagerer er blevet informeret om, at deres fly er forsinket på grund af stormen i Nuuk. Air Greenland er endnu i gang med at ombooke de mange passagerer men forsikrer, at alle berørte passagerer vil modtage en ny rejseplan hurtigst muligt.

Ifølge Asiaq er der målt 21,2 m/s vindstød i Nuuk klokken 13.00. Ifølge DMI er der forventninger om vindstød på op til 30 m/s onsdag aften, mens stormen begynder at løje af torsdag omkring 16.00.

Vind og sigtbarhed i spil

- Det er ikke kun vindforholdene, der forhindrer flyvningerne også sigtbarheden spiller en stor rolle, og stormen har også bragt lave skyer og dårlig sigt med sig som vanskeliggør flyvningerne.

- Indtil videre har vejrudsigten holdt nogenlunde stik og her i Nuuk kunne vi som forventet flyve nogenlunde, som planlagt her til formiddag. Det er særligt her i eftermiddagstimerne, at stormen er taget til, oplyser kommunikation- og marketing manager i Air Greenland, Katja Vahl til Sermitsiaq.AG.

Kommunikationsafdelingen i Air Greenland forventer, at tidsplanen kan indhentes på lørdag, hvis vejret tillader det.

Tuukkaq mangler reservedele

Samtidig oplyser Air Greenland, at den nye atlantflyver Tuukkaq stadig er ude af drift efter sammenstød med en anden fly i Kastrup sidste uge.

- Den reservedel vi mangler findes ikke på markedet, og derfor kan vi kun få en direkte fra Airbus’ fabrik. Vi er i dialog med Airbus, om hvornår de kan levere den manglende del, og indtil det lykkes, har vi lejet en anden maskine ind til at varetage ruten mellem København og Kangerlussuaq, oplyser Katja Vahl.

A330-900neo fra Air Belgium skal flyve passagerer mellem Kangerlussuaq og Kastrup indtil videre frem til den 3. juni.