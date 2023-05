Tusindvis af borgere risikerer ikke at kunne modtage penge fra det offentlige

Anders Rytoft Mandag, 22. maj 2023 - 07:51

I den nærmeste fremtid vil udbetalinger fra det offentlige ske via NemKonto, skriver Kommuneqarfik Sermersooq på deres hjemmeside.

Digitaliseringsstyrelsen oplyser, at det gælder for borgere i hele landet.

Det er derfor vigtigt, at man som borger og virksomhed sikrer sig, at man har en NemKonto tilknyttet sin bank - ellers kan man ikke få udbetalt tilgodehavende fra kommunen eller andre offentlige institutioner. Det gælder blandt andet løn, boligsikring, pension og SU.

LÆS OGSÅ: Naalakkersuisut: Borgerne skal have en NemKonto

Selvom det ifølge Kommuneqarfik Sermersooq er lovpligtigt at have en NemKonto, så er det bestemt ikke alle, der har anvist en. Tværtimod.

Nemt at anvise en NemKonto

Hver anden - 20.500 ud af i alt 43.500 forventede borgere - mangler at få det gjort, viser tal fra Digitaliseringsstyrelsen.

Det er til gengæld forholdvis nemt og hurtigt via sin netbank at anvise en konto som NemKonto, men det kræver, at man har et MitID - ellers kan man ikke logge ind.

LÆS OGSÅ: Flere tusind borgere kan ikke komme ind på deres net- eller mobilbank

Og selvom bankerne for længst har sagt farvel til forgængeren NemID, så mangler 2.500 ud af i alt 33.000 forventede borgere endnu at oprette et MitID, hvorfor de ikke kan ikke anvise en NemKonto, medmindre de logger ind med NemID via Nemkonto.dk.

Der er dog intet lovkrav om, at man skal have hverken NemID eller MitID.

Den danske Digitaliseringsstyrelse har for nylig meldt ud, at nedlukningen af NemID er udskudt til 31. oktober 2023.

Lettere som borger

Herhjemme oplyser styrelsen over for Sermitsiaq.AG, at den endelige idriftsættelsesdato for NemKonto, endnu ikke er besluttet, men at den vil blive meldt ud, så snart der er besluttet en dato.

LÆS OGSÅ: Hjertebanken, hukommelsessvigt og dårlig søvn: MitID-kaos på borgerservice

Det bliver ifølge Digitaliseringsstyrelsen lettere som borger med NemKonto, da man ikke længere skal oplyse sit kontonummer til diverse myndigheder, da de alle vil udbetale via NemKonto-systemet.

Du kan læse meget mere om NemKonto her: