Hjertebanken, hukommelsessvigt og dårlig søvn: MitID-kaos på borgerservice

Anders Rytoft Søndag, 13. november 2022 - 11:40

- Det har aldrig været så slemt.

Sådan lyder det fra Lone Rosengren Pedersen, borgerservicechef i Kommuneqarfik Sermersooq.

Hendes udtalelse kommer i kølvandet på 31. oktober, hvor bankerne i Grønland sløjfede NemID. Det har betydet, at de borgere, der inden fristens udløb ikke har fået koblet sig på MitID, blandt andet ikke har kunnet få adgang til deres netbank.

Og det har fået borgere til at søge mod borgerservice for at få hjælp.

Drønende travlt

Lone Rosengren Pedersen fortæller, at borgerservice i Nuuk har haft over 300 fysiske henvendelser per dag i dagene op til og efter 31. oktober.

- Der har været helt vildt mange. Udover fysiske henvendelser får vi henvendelser via telefon og mails, men dem må vi ifølge MitID ikke hjælpe. Det gælder kun ved fysisk fremmøde - og det har nogle svært ved at forstå, forklarer hun.

Chefen for borgerservice fortæller, at medarbejderne helt frem til i onsdags har haft drønende travlt, altså ti dage efter, at bankerne sagde farvel til NemID.

Borgere har givet udtryk for, at de har været på borgerservice, men at de er blevet trætte af at vente.

Symptomer på stress

Så er de gået og kommet igen, gået og kommet igen, forklarer Lone Rosengren Pedersen.

- Folk var meget utilfredse over, at de skulle vente så længe, siger hun og forklarer, at vi mennesker godt kan blive lidt utålmodige:

- Når vi bliver trætte af at vente, så kan nogle blive ubehøvlede.

Chefen for borgerservice forklarer, at selvom mængden af borgere er aftaget, så har det taget hårdt på medarbejderne, der har følt symptomer på stress i form af hjertebanken, hukommelsessvigt og dårlig søvn.

- Det har nærmest været nonstop. Men pludselig kunne vi trække vejret igen. En af mine medarbejdere kunne gå og tørre lidt støv af, som Lone Rosengren Pedersen grinende fortæller det.