Flere tusind borgere kan ikke komme ind på deres net- eller mobilbank

Anders Rytoft Søndag, 18. december 2022 - 12:31

3.719 - så mange borgere kan ikke logge ind på deres net- eller mobilbank for at lave bankoverførsler eller betale regninger. Det er nemlig kun 89 procent ud af de forventede 33.000 borgere, der på nuværende tidspunkt har MitID, viser tal fra Digitaliseringsstyrelsen.

LÆS OGSÅ: Hjertebanken, hukommelsessvigt og dårlig søvn: MitID-kaos på borgerservice

Sådan har det været for de forventede 11 procent, som endnu ikke har fået MitID, siden 1. november, hvor bankerne holdt op med at benytte NemID. Digitaliseringsstyrelsen oplyser, at borgere med NemID kan få MitID online og få hjælp fra de kommuners borgerservice, der er godkendt til at ustede MitID. Borgere uden NemID kan få MitID ved brug af MitID appen, hvis de har et pas eller ved at møde fysik op ved deres borgerservice.

Men det er ikke alle steder, at borgerservice har mulighed for at hjælpe de borgere, som endnu ikke har fået MitID. Tværtimod.

Kommune Kujalleq, Avannaata Kommunia, Qeqqata Kommunia og Kommune Qeqertalik kan endnu ikke udstede MitID til borgerne.

Kommuner har vidst besked i et år

Loven om MitID er blevet godkendt på efterårssamlingen 2021. Og siden december 2021 har kommunerne haft til opgave at blive godkendt til at udstede MitID - intil videre er det altså kun Kommuneqarfik Sermersooq, der har løftet opgaven. Det er på trods af, at Digitaliseringsstyrelsen har bistået kommunerne betydeligt med hjælp til denne proces.

Digitaliseringsstyrelsen oplyser, at det er enhver kommunes eget ansvar at blive klar til udstedelse af MitID. Derfor skal alle spørgsmål, der vedrører MitID samt udstedelse rettes til kommunerne. Kommunerne har fået en deadline:

31. januar 2023 skal kommunerne være godkendt til at udstede MitID.