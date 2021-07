Tusind besøgende til Isfjordscentret

Nina-Vivi Møller Andersen Lørdag, 03. juli 2021 - 16:26

Den lange ventede Isfjordscenter blev åbnet med masser af besøgende. Her kan gæsterne nemlig blive klogere på det UNESCO-beskyttede områdes unikke natur- og kulturhistorie med udsigt til Ilulissat Isfjord.

Lederen af Ilulissat Isfjordscenter Elisabeth Momme er glad for, at der kom så mange til åbningen. Og hun fortæller, at mange var overraskede og nogle sagde at det føltes som at være i et andet land, når de kom ind i den nye Isfjordscentret.

- Det har været en fantastisk dag, hvor der har været tusind mennesker. Mindst 90 procent af de besøgende kommer herfra byen. Borgmesteren holdte tale også var der jo kaffemik, hvor folk blev inviteret for at se centret, siger Elisabeth Momme.

Det omtalte center er tegnet af den prisvindende arkitekt Dorthe Mandrup og er blevet til i et dansk-grønlandsk partnerskab mellem den filantropiske forening Realdania, Grønlands Selvstyre og Avannaata Kommunia.

Den nye leder af Isfjordscentret glæder sig til at komme i gang med arbejdet.

- Vi har knoklet indtil i dag. Covid-19 har udfordret os, men vi er meget glad for, at vi nu kan åbne op for besøgende i centret. Huset og udstillingen er jo fantastiske. Det handler jo om isen, fangstdyre og om folks liv nu. Klimaforandringer og hvordan den påvirker, siger Elisabeth Momme med en begejstret stemme.

Adgang til lokalbefolkningen

Det er gratis at komme ind i huset og på cafeen. Men det koster 150 kroner for en voksen og 100 kroner for et barn for at se udstillingen.

- Hvis man boer i Ilulissat, så kan man bruge den samme billet hele året. Det vil sige, at man ikke behøver, at købe en ny billet for at se på udstillingen. Vi har ordnet det sådan, så de kan se udstillingen hele året, hvis de kan vise deres billet, fortæller Elisabeth Momme.

Byggeriet af Isfjordscentret i Ilulissat begyndte i starten af 2019, og det er entreprenørfirmaet KJ Greenland, der har stået for opførelsen.